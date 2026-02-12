Nagihan diskalifiye oldu mu, Survivor Nagihan elendi mi? Nagihan Sernay neden kavga etti?

Survivor'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Nagihan Karadere ile Serenay arasında yaşandığı iddia edilen kavga sonrası, "Nagihan diskalifiye mi oldu?" sorusu gündeme geldi. İzleyiciler, Survivor Nagihan'ın tartışma nedeniyle yarışmadan elenip elenmediğini araştırıyor.

SURVIVOR 2026'DA GERİLİM ZİRVE YAPTI

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026'da tansiyon kontrolden çıktı. Nagihan Karadere ile Seren Ay arasında yaşanan sert kavga, yarışmaya damga vururken yaşananlar izleyicileri endişelendirdi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Seren Ay'ın kolunda hasar oluştuğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

FRAGMANDA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Yeni bölüm fragmanında yer alan görüntüler, yarışmada gerilimin tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. "Bak kızım! Yapma!" sözlerinin duyulduğu anlar, taraflar arasındaki tartışmanın kısa sürede kontrolden çıktığını ortaya koydu. Sözlü atışma, fiziksel müdahaleye dönüştü.

ACUN ILICALI'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Yaşanan olay sonrası Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Ilıcalı, tansiyonun beklenenden fazla yükseldiğini belirterek, Nagihan'ın Seren Ay'a saldırdığını ve Seren Ay'ın kolunda hasar meydana geldiğini söyledi. Ilıcalı, Seren Ay'ın gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

"NAGİHAN'I DURDURAMADIK"

Yarışma ekibinin araya girmesine rağmen Nagihan Karadere'nin sakinleşmediği vurgulandı. Acun Ilıcalı, yapılan tüm uyarıların sonuçsuz kaldığını belirterek "Uyarmaya çalıştık, sakinleştirmeye çalıştık ama maalesef Nagihan'ı durduramadık" dedi.

"SORUMLUSU BENİM" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Acun Ilıcalı, yarışmacıları ailesi gibi gördüğünü dile getirerek yaşananlardan duyduğu üzüntüyü paylaştı. Ilıcalı, ailelerin haklı tepkilerine dikkat çekerek sorumluluğu üzerine aldığını ifade etti. Bu sözler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DAHA ÖNCE DE FİZİKSEL TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Nagihan Karadere ile Seren Ay Çetin'in bu olaydan önce de benzer bir tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Önceki kavgada da fiziksel temas yaşandığı, Seren Ay'ın "Kolumu yırttın" diyerek tepki gösterdiği anlar fragmana yansımıştı. Yaşananlar, ikili arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiğini gözler önüne serdi.

NAGİHAN DİSKALİFİYE OLDU MU?

Nagihan ile ilgili karar henüz açıklanmadı.