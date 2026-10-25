Mustafa Yumlu kimdir? Erzurumspor kaptanı Gaziantep'te sakatlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Erzurumspor, kaptanı Mustafa Yumlu'nun sağlık durumunun pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacağını duyurdu. 39 yaşındaki stoper, Süper Lig'in 9. haftasında 24 Ekim 2026'da oynanan Gaziantep FK maçında ilk yarıda sakatlandı ve oyundan çıktı.

Erzurumspor o maçı deplasmanda 3-1 kazandı. Takımın bu haftaki rakibi Çorum FK.

MUSTAFA YUMLU NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Mustafa Yumlu, Gaziantep FK karşısında ilk 11'de başladı ama ilk yarıda yaşadığı sakatlık yüzünden oyuna devam edemedi. Yerine Yakup Kırtay girdi.

Kulüp açıklamasında sakatlığın türü ve süresi yer almadı. Erzurumspor'a göre kaptanın durumu 26 Ekim pazartesi günü çekilecek MR'ın sonucuyla belli olacak. Kulüp, maçtan sonra Yumlu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

MUSTAFA YUMLU KİMDİR?

Mustafa Yumlu, Erzurumspor'un kaptanlığını yapan stoper. 5 Ağustos 2021'den beri Erzurumspor'da oynuyor ve kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor.

Bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıktı, 569 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı. 2011'de Türkiye A2 Milli Takımı formasıyla bir maç oynadı.

MUSTAFA YUMLU KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Yumlu 25 Eylül 1987'de doğdu, 39 yaşında.

MUSTAFA YUMLU NERELİ?

Mustafa Yumlu Trabzonlu. Trabzon'da doğdu ve 2017'ye kadar, Eskişehirspor'daki kısa kiralık dönemi dışında, hep Trabzon takımlarında oynadı: İdmanocağı, Arsinspor, 1461 Trabzon ve Trabzonspor.

MUSTAFA YUMLU TRABZONSPOR'DA KAÇ YIL OYNADI?

Mustafa Yumlu, 1999'da Trabzonspor altyapısına girdi. A takım kadrosunda 2008'den 2017'ye kadar dokuz yıl kaldı; bu sürenin ilk iki yılını kiralık olarak 1461 Trabzon'da geçirdi, 2015'te de bir süre kiralık olarak Eskişehirspor'da oynadı. 24 Ocak 2017'de Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

MUSTAFA YUMLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mustafa Yumlu'nun kariyerindeki takımlar sırasıyla İdmanocağı, Arsinspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Eskişehirspor, Akhisar Belediyespor, Denizlispor ve Erzurumspor.

Akhisar Belediyespor'la 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazandı. Bu, kulübün profesyonel futboldaki ilk kupasıydı. 2019'da Denizlispor'a geçen Yumlu, orada iki sezon oynadıktan sonra 2021 yazında Erzurumspor'a imza attı.