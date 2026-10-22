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İstanbul’da yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Mustafa Sarıgül’ün yakın korumalığını yapan Ömer D., gizli tanık beyanları ve dosyaya giren dijital deliller doğrultusunda gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, basına yansıyan görüntülerin montaj olduğuna ilişkin sahte rapor hazırlatılması iddiası da gündeme geldi. Peki, Mustafa Sarıgül'ün koruması Ömer D. kimdir, neden gözaltına alındı? Detaylar...

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN KORUMASI ÖMER D. KİMDİR?

Ömer D., Mustafa Sarıgül’ün yakın korumalığını yapan isim olarak biliniyor. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Ömer D., Sarıgül’ün özel koruması olarak görev yapıyor. Ayrıca Mustafa Sarıgül’ün Ömer D.’nin nikâh şahidi olduğu bilgisi de soruşturma kapsamında gündeme gelen ayrıntılar arasında yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ömer D.’nin adı, gizli tanık beyanlarında ve dosyaya giren dijital deliller doğrultusunda gündeme geldi. Söz konusu beyanlarda, Mustafa Sarıgül ile Ömer D.’nin basına yansıyan görüntülerine ilişkin bir rapor hazırlatılması amacıyla girişimde bulunulduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ömer D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ömer D.’nin kimliğine ve kişisel yaşamına ilişkin verilen bilgiler ise yakın koruma olarak görev yapması ve Mustafa Sarıgül ile olan ilişkisiyle sınırlı bulunuyor.

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN KORUMASI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Ömer D., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararında, gizli tanık beyanları ve dosyaya giren dijital delillerin etkili olduğu belirtildi.

Soruşturmadaki iddialar arasında, Mustafa Sarıgül ile Ömer D.’nin basına yansıyan görüntülerinin montaj olduğuna ilişkin resmî bir rapor hazırlatılması girişimi de yer aldı. “A3M2LK48” kodlu gizli tanık, ifadesinde bu amaçla Ulusal Kriminal Büro’dan Uğur K. isimli kişiyle temas kurulduğunu öne sürdü.

Gizli tanığın iddiasına göre, söz konusu görüntülerin montaj olduğuna ilişkin sahte bir rapor hazırlanması karşılığında Mustafa Sarıgül’den 200 bin dolar talep edilerek anlaşma sağlandı. Bu iddialar soruşturma dosyasına yansıyan beyanlar kapsamında gündeme gelirken Ömer D.’nin gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri başladı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaları ve ilgili evrakı, anayasal dokunulmazlığı nedeniyle ayrı değerlendirilmek ve fezleke düzenlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti.

SAHTE MONTAJ RAPORUNA 200 BİN DOLAR İDDİASI

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri, Mustafa Sarıgül ile Ömer D.’nin basına yansıyan görüntülerine ilişkin rapor hazırlatılması iddiası oldu. Dosyada yer alan bilgilere göre, “A3M2LK48” kodlu gizli tanık, ifadesinde görüntülerin montaj olduğuna dair resmî bir rapor tanzim ettirilmesi amacıyla girişimde bulunulduğunu ileri sürdü.

Gizli tanığın beyanında, bu süreçte Ulusal Kriminal Büro’dan Uğur K. isimli kişiyle irtibat kurulduğu iddiası yer aldı. İddiaya göre, görüntülerin montaj olduğunu belirten sahte bir rapor hazırlanması karşılığında Mustafa Sarıgül’den 200 bin dolar istendi ve bu miktar üzerinden anlaşma sağlandı.

Söz konusu iddialar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Ömer D.’nin gözaltına alınması da gizli tanık beyanları ve dijital deliller doğrultusunda gerçekleşti.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alman vatandaşı K.P. ve M.B.’nin şikâyetleri doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, söz konusu işlemlerin yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerinde duruldu. Müştekilerin beyanlarına göre, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği öne sürüldü.

Ayrıca müştekilerin 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı yönünde iddialarda bulundukları belirtildi. Müştekiler, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini de ileri sürdü.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlendi. İlk aşamada Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alındı. Çalışmaların devamında Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalandı.

Şüphelilerden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 15 şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emir Sarıgül de daha sonra tutuklandı.

Son olarak Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Ömer D.’nin gözaltına alınmasıyla soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ömer D.’nin gözaltına alınmasına ilişkin süreçte gizli tanık beyanları ve dijital delillerin dikkate alındığı belirtildi. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara ilişkin evrak ise anayasal dokunulmazlığı nedeniyle değerlendirilmek ve fezleke düzenlenmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.