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Mustafa Sarıgül’ün koruması kim, Beşir Ömer Demir kaç yaşında, nereli?

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Mustafa Sarıgül’ün koruması kim, Beşir Ömer Demir kaç yaşında, nereli?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sarıgül ailesine yönelik yürüttüğü kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün yakın korumasının da gözaltına alınmasının ardından “Mustafa Sarıgül’ün koruması kim?” ve “Beşir Ömer Demir kaç yaşında, nereli?” soruları gündeme geldi.

Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Beşir Ömer Demir, 22 Ekim 2026’da gözaltına alınan beş kişi arasında yer aldı. Adliyeye sevk edilen Demir, 24 Ekim’de konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Demir’in yaşına ve memleketine ilişkin ise kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. İşte konuya dair bilinenler.

MUSTAFA SARIGÜL’ÜN KORUMASI KİM?

Mustafa Sarıgül’ün yakın koruması Beşir Ömer Demir. Demir, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün koruma görevini yürütüyordu.

BEŞİR ÖMER DEMİR KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beşir Ömer Demir’in yaşına, doğum yerine ve memleketine ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Soruşturma süreci devam ettiği için Demir’in kişisel bilgilerine dair resmi bir açıklama da yapılmadı.

BEŞİR ÖMER DEMİR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Beşir Ömer Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 Ekim 2026’da gözaltına alındı. Aynı operasyonda Emir Sarıgül’ün özel kalemi Çağlar Sezgin ile Cihan Tunç, Atakan Eren ve Ümit İlker Avcı da gözaltına alındı. Soruşturmada, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiaları araştırılıyor.

BEŞİR ÖMER DEMİR TUTUKLANDI MI?

Hayır. Adliyeye sevk edilen beş şüpheliden üçü tutuklanırken, Beşir Ömer Demir ve Atakan Eren hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. İki şüpheli bu kararla serbest bırakıldı.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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