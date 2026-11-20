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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıgül'ün milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi. Fezlekede beş ayrı suçlama yer alırken gelişmenin ardından "Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırıldı mı?" sorusu gündeme geldi. Peki, Sarıgül hakkında hazırlanan fezleke ne anlama geliyor, dokunulmazlığı kalktı mı?

MUSTAFA SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALKTI MI?

Hayır. Mustafa Sarıgül'ün milletvekili dokunulmazlığının kaldırıldığına ilişkin henüz bir karar bulunmuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezleke, dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığına gönderildi.

Fezleke hazırlanması, milletvekili dokunulmazlığının kendiliğinden kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle Sarıgül hakkındaki süreç, dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik talebin iletilmesi aşamasında bulunuyor.

MUSTAFA SARIGÜL HAKKINDA NEDEN FEZLEKE HAZIRLANDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi. Hazırlanan dosya, Adalet Bakanlığına gönderildi.

Fezlekede Sarıgül hakkında şu suçlamalar yer aldı:

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı

Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı

Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme

Söz konusu başlıklar soruşturma kapsamında yöneltilen suçlamalardır. Fezlekede yer almaları, bu suçların işlendiğinin kesinleştiği anlamına gelmemektedir.