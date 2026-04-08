Mustafa Mert Koç kimdir? Mustafa Mert Koç kaç yaşında, nereli?

Son dönem projeleriyle televizyon ve sinema izleyicisinin ilgisini çeken Mustafa Mert Koç, hem yeteneği hem de ekran performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. Oyuncunun hayatı, yaşı ve memleketi merak konusu olurken, kariyerindeki yükseliş ve rol seçimleri izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Mustafa Mert Koç, 1994 doğumlu genç bir Türk oyuncudur. Oyunculuğa olan ilgisini hem Türkiye’de hem de Amerika’da aldığı özel eğitimlerle geliştirmiştir. İlk çıkışını “Yeter” dizisindeki Mert karakteriyle yaptıktan sonra sinema ve televizyon dünyasında çeşitli projelerde yer almıştır. Sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

MUSTAFA MERT KOÇ KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Mert Koç, 14 Mayıs 1994 doğumlu olduğundan 31 yaşındadır.

MUSTAFA MERT KOÇ NERELİ?

Mustafa Mert Koç, Türkiye’nin başkenti Ankara doğumludur.

MUSTAFA MERT KOÇ'UN KARİYERİ

Mustafa Mert Koç, oyunculuk kariyerine 2015-2016 yıllarında “Yeter” dizisinde Mert rolüyle başladı. Ardından “Hayat Bazen Tatlıdır”, “Şahin Tepesi”, “Benim Adım Melek”, “Bir Peri Masalı” gibi televizyon projelerinde rol aldı. Sinemada ise “Kolpaçino 3. Devre”, “Ketenpere”, “Organik Aşk” gibi yapımlarda oyunculuk yaptı. Hem dizi hem film projelerinde farklı karakterleri canlandırarak kariyerini güçlendirdi.