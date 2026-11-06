Mustafa Eskihellaç kimdir? Mustafa Eskihellaç milli takımda kaç maça çıktı?

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Trabzonspor'un 19 numarası Mustafa Eskihellaç, Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroda yer aldı. 26 kişilik listede dokuz savunmacı var, Eskihellaç da onlardan biri.

Kadro 6 Kasım 2026'da Riva'daki milli takım tesislerinde açıklandı. Kenan Yıldız sakatlığı nedeniyle listede yok.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ MİLLİ TAKIMDA KAÇ MAÇA ÇIKTI?

Mustafa Eskihellaç, A Milli Takım formasını şimdiye kadar 3 maçta giydi: ikisi hazırlık, biri Dünya Kupası eleme maçıydı. İlk daveti Mayıs 2025'te, ABD ve Meksika ile oynanacak hazırlık maçları için Vincenzo Montella'dan aldı.

Milli takımdaki ilk maçına 7 Haziran 2025'te ABD karşısında çıktı ve Türkiye o maçı 2-1 kazandı. 18 Mayıs 2026'da açıklanan 35 kişilik Dünya Kupası aday kadrosuna da girdi. 2 Haziran 2026'da belli olan 26 kişilik son listede ise adı yoktu. Uluslar Ligi maçları için 23 Eylül 2026'da yeniden kadroya çağrıldı.

Gençler seviyesinde de milli formayı giydi: U20 Milli Takımı'nda 4 maça çıktı, 2018 Toulon Turnuvası'nda oynadı.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KİMDİR?

Mustafa Eskihellaç, Trabzonspor'da forma giyen milli futbolcu. Takımda savunmada oynuyor. Kariyerine sağ kanat oyuncusu olarak başladı, sağ bekte de görev yapabiliyor.

Trabzonspor'a 8 Şubat 2025'te üç buçuk yıllık sözleşmeyle geldi. 2026-2027 sezonunun ilk altı Süper Lig maçının hepsinde 90 dakika sahada kaldı, bir asist yaptı ve pasların yüzde 90'ını isabetli attı.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Eskihellaç 29 yaşında. 5 Mayıs 1997'de doğdu.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ NERELİ?

Mustafa Eskihellaç Trabzonlu. Trabzon'da doğdu; şubat 2025'teki transferle doğduğu şehrin takımının formasını giymeye başladı.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mustafa Eskihellaç altyapıda Çağlayanspor ve Düzyurtspor'da oynadı. Profesyonel kariyerine 2015'te Düzyurtspor'da başladı, burada üç sezonda 58 maça çıkıp 11 gol attı.

18 Ocak 2018'de Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Süper Lig'deki ilk maçını 9 Şubat 2018'de Kasımpaşa karşısında oynadı; maç 1-1 bitti. Malatya ekibi onu 2019'un ikinci yarısında Elazığspor'a, 2019-2020 sezonunda Boluspor'a kiraladı.

Temmuz 2022'de Gaziantep FK ile üç yıllık sözleşme imzaladı ve 2023'te bir süre Kasımpaşa'da kiralık oynadı. Şubat 2025'te Trabzonspor'a geçti.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Belçika'yı İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacak. Milli takım ardından Fransa ile karşılaşacak.