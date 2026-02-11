Mustafa Çiftçi kimdir, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Son dönemde adından sıkça söz ettiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kişisel hayatı merak konusu oldu. Mustafa Çiftçi'nin yaşı, memleketi, evlilik durumu ve çocuk sahibi olup olmadığıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde sizlerle…

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türkiye'nin deneyimli bürokratlarından biri olarak tanınan Çiftçi, kamu yönetimi alanındaki başarılı kariyeriyle dikkat çekmektedir.

EĞİTİM HAYATI VE KAMU YÖNETİMİNE ADIMI

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Mustafa Çiftçi, eğitim hayatının ardından kamu yönetiminde çeşitli görevler üstlenmiştir. Bu süreçte kendisini, devlet hizmetinde etkin ve disiplinli bir yönetici olarak göstermiştir.

MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ VE KAYMAKAMLIK GÖREVLERİ

Çiftçi, kariyerine mülki idare amiri olarak başlamış ve kaymakamlık ile vali yardımcılığı gibi kritik görevlerde bulunmuştur. Boğazlıyan, Hilvan, Sürmene, Gürpınar ve Korgan ilçelerinde kaymakamlık yapan Çiftçi, halkla ilişkileri ve yönetsel başarısıyla öne çıkmıştır.

VALİLİK DENEYİMİ

Kamu yönetimindeki deneyimi, Çorum Valiliği görevini üstlenmesine vesile olmuştur. Buradaki başarılı çalışmaları, onun üst düzey bürokrat olarak tanınmasını sağlamıştır.

ERZURUM VALİLİĞİ GÖREVİ

10 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum Valisi olarak atanan Mustafa Çiftçi, şehre geldiği günden bu yana önemli projelere imza atmaktadır. Devlet hizmetindeki tarafsız ve disiplinli yaklaşımı, Erzurum'da vatandaşlar tarafından takdir edilmektedir.

KİŞİSEL HAYATI VE TARAFSIZLIK

Mustafa Çiftçi herhangi bir siyasi partiye üye değildir ve görevini bağımsız bir kamu görevlisi olarak sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Çiftçi, hem özel hayatında hem de mesleki yaşamında örnek bir duruş sergilemektedir.