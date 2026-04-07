Mustafa Ceceli gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Mustafa Ceceli kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile ilgili sıcak gelişmeler gündeme damgasını vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar, sanatçının gözaltına alınıp alınmadığı sorusunu akıllara getirdi. Gelişmelerin ayrıntıları ve Mustafa Ceceli hakkında merak edilen tüm detaylar, herkesin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA CECELİ GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mustafa Ceceli 07.04.2026 tarihinde gözaltına alındı. Operasyon, ünlülere yönelik eş zamanlı bir dalga operasyonu olarak gerçekleştirildi.

MUSTAFA CECELİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Mustafa Ceceli, soruşturma kapsamında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek" suçlarıyla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Operasyon, elde edilen deliller, ihbar ve bilgiler doğrultusunda titizlikle yürütüldü.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan da gözaltına alındı. Soruşturma, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda eş zamanlı olarak yürütüldü.

MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

Mustafa Ceceli, 2 Kasım 1980 doğumlu, Ankara çıkışlı bir Türk şarkıcı, aranjör ve albüm yapımcısıdır. Müzik hayatına 2003 yılında başlayan Ceceli, pop müzik alanında başarılı düzenlemeler yapmış, Sezen Aksu ile de iş birliği gerçekleştirmiştir. Piyano, klavye, bateri, darbuka, gitar, ud ve perküsyon çalabilen sanatçı, hem kendi şarkılarını seslendirmekte hem de birçok ünlü sanatçıya aranjörlük yapmaktadır.

MUSTAFA CECELİ KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Ceceli, 2 Kasım 1980 doğumlu olup 45 yaşındadır.

MUSTAFA CECELİ NERELİ?

Mustafa Ceceli, Ankara doğumludur.

MUSTAFA CECELİ'NİN KARİYERİ

Mustafa Ceceli müzik kariyerine 2003 yılında profesyonel aranjörlük ile başladı. Cenk Eren ve Ozan Doğulu gibi sanatçılara yaptığı düzenlemelerin ardından Kenan Doğulu ve Sezen Aksu ile çalışmaya başladı. 2007 yılında Enbe Orkestrası albümünde Sezen Aksu’nun “Unutamam” şarkısını seslendirdi ve solist olarak da dikkat çekti. 2008 yılında yayımladığı ilk single çalışması Limon Çiçekleri ile müzik listelerinde üst sıralara yükseldi. 2009 yılında kendi adını taşıyan albümü ile müzik piyasasında altın plak kazandı. İkinci stüdyo albümü Es, üçüncü albümü Kalpten, dördüncü albümü Aşk İçin Gelmişiz, beşinci albümü Zincirimi Kırdı Aşk ve 2023’te yayımlanan İyi ki Sen Varsın albümleriyle diskografisini genişletti. Ceceli, aranjörlük kariyerinde Tarkan, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Murat Boz ve birçok ünlüye düzenlemeler yaptı. Özel hayatında 2008 yılında Sinem Gedik ile evlendi, 2011’de oğlu Arın dünyaya geldi ve 2017’de Selin İmer ile evlendi.