Musaba neden yok, Musaba Fenerbahçe Aston Villa maçında yedek mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler; maçın başlama saati, hangi kanalda yayınlanacağı ve karşılaşmanın şifresiz olup olmayacağı gibi detayları araştırıyor. Ayrıca kadroda yer almayan Musaba'nın durumu da merak edilen konular arasında.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Aston Villa arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, 22 Ocak Perşembe günü futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Avrupa arenasındaki bu kritik mücadele, İstanbul'da bulunan Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde oynanacak.

MUSABA NEDEN YOK?

Musaba statü gereği bugün sahada yer almıyor.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi heyecanında Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler için karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – ASTON VILLA MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TRT 1 üzerinden şifresiz takip etmek mümkün. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de ücretsiz olarak erişilebiliyor.