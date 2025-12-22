Haberler

Musaba Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Musaba Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin, Samsunspor'da forma giyen 23 yaşındaki Anthony Musaba'yı transfer listesine aldığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin genç oyuncu için girişimlere başladığı ve kulübüyle ilk temasları kurduğu ifade ediliyor. Bu gelişmelerin ardından Musaba'nın Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak konusu oldu.

Samsunspor'un dikkat çeken isimlerinden Anthony Musaba için Fenerbahçe harekete geçti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, genç futbolcunun kadroya katılması yönünde yönetime özel bir talepte bulunduğu belirtiliyor. Bu adım, Musaba'nın sarı-lacivertli takıma transfer ihtimalini gündemin üst sıralarına taşıdı.

TEDESCO'DAN NET TALEP

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Anthony Musaba'nın kadroya katılmasını doğrudan istedi. Genç futbolcunun son dönemdeki performansının teknik ekip tarafından detaylı şekilde analiz edildiği ve olumlu raporlar hazırlandığı öğrenildi.

İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI

Sarı-lacivertli yönetimin, Samsunspor cephesiyle temaslara başladığı ve transferin mali koşulları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin, hücum hattında tempoyu ve hareketliliği artırmak adına bu transferde kararlı bir tutum sergilediği belirtiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
MİT'ten DEAŞ'a ağır darbe! İntihar bombacısı yakalanarak Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütüne ağır darbe! Binlerce kilometre ötede yakalandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

LAN MGK ERKAN ARSLAN P.Jİ!.. KOFY ANNANIN GOOHPA OLDUĞU GERÇEĞİ İLE HERKESİ ÖYLE SANMA :))) SANA BABA ARIYOR HALA YILLARDIR :))) KOFY ANNANIN DOLABINI KURCALAYIP KARIŞTIRIP BULDUĞUN ALET EDEVATLARI TAKIMLARI BURADA PAYLAŞMA :))) KOFY ANNNANA ÖZEL O EDEVATLAR :))) F.TTÖŞ D.LÜ, KÜFLÜ MAKLUBE ÜRÜNÜ MAHLUK :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
İstanbul'un yanı başına açılacak! Türkiye'nin en uzun kaydırağında sona gelindi

İstanbul'un yanı başına açılacak! Türkiye'nin en uzununda sona gelindi
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Gurbetçi vatandaştan Hollanda'daki sağlık sistemine eleştiri

Gurbetçi, Avrupa'ya gittiğine bin pişman! Bir randevu bile bulamıyor
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
title