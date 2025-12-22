Musaba Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Samsunspor'un dikkat çeken isimlerinden Anthony Musaba için Fenerbahçe harekete geçti. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, genç futbolcunun kadroya katılması yönünde yönetime özel bir talepte bulunduğu belirtiliyor. Bu adım, Musaba'nın sarı-lacivertli takıma transfer ihtimalini gündemin üst sıralarına taşıdı.

TEDESCO'DAN NET TALEP

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Anthony Musaba'nın kadroya katılmasını doğrudan istedi. Genç futbolcunun son dönemdeki performansının teknik ekip tarafından detaylı şekilde analiz edildiği ve olumlu raporlar hazırlandığı öğrenildi.

İLK GÖRÜŞMELER YAPILDI

Sarı-lacivertli yönetimin, Samsunspor cephesiyle temaslara başladığı ve transferin mali koşulları hakkında bilgi aldığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin, hücum hattında tempoyu ve hareketliliği artırmak adına bu transferde kararlı bir tutum sergilediği belirtiliyor.