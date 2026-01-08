Muş okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş'ta, 9 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler " Muş'taokul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

MUŞ HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre Muş'ta hava durumu bugün ve önümüzdeki günlerde kar yağışının etkisi altında olacak. Saatlik tahminlere göre Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu hava hakim olurken, akşam saatlerinden sonra kar yağışı başlıyor. Gece saatleriyle birlikte sıcaklık -6 ile -7 dereceye kadar düşerken, nem oranının yüzde 80'in üzerine çıkması ve rüzgarın zaman zaman 30 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

9 Ocak Cuma günü Muş'ta hava durumu daha da olumsuzlaşıyor. Sabah saatlerinden itibaren kar yağışı sürerken, 09.00-15.00 saatleri arasında yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Gün içinde sıcaklık -1 ile 1 derece arasında seyredecek, hissedilen sıcaklık ise sıfırın altında kalacak. Akşam saatlerine doğru kar yağışı etkisini azaltarak devam ederken, nem oranı yüzde 95'e kadar çıkacak.

5 günlük Muş hava durumu tahminine bakıldığında ise kar yağışının hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdüreceği görülüyor. Cuma günü yoğun kar yağışı beklenirken, Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışı aralıklarla devam edecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca en düşük sıcaklık -8 dereceye kadar inerken, en yüksek sıcaklıkların ise 1-2 derece civarında olması öngörülüyor. Yetkililer, özellikle yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.