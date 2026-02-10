Haberler

Muş okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Muş okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Muş okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Muş'ta okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Muş Valiliği'nden kar tatiline ilişkin yapılacak resmi açıklamalar yakından takip edilirken, hava koşullarının seyrine göre eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş'ta, 4 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Muş'ta okul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

MUŞ HAVA DURUMU
Muş'ta 4 Günlük Hava Raporu

Muş'ta da hava koşulları soğuk ve yağışlı. Meteoroloji tahminlerine göre ilk gün karla karışık yağmur hakim olacak. Ertesi gün de bu yağışlı hava sürecek ve sıcaklıklar düşük kalacak. Üçüncü ve dördüncü günlerde ise hava koşulları parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek. Bu seyir, bölgede sert kış havasının sürdüğünü gösteriyor ve özellikle dışarıda bulunacaklar için dikkat gerektiriyor.

Muş okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinden yeni fotoğraf geldi! İşte son hali
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı

Kıyafeti nedeniyle hedef alınan başkanı en çok üzen cümle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti
Merve Özbey konserinde N'Golo Kante şarkısını söyledi

Söylediği şarkıya gelen tepkiye kendisi de inanamadı
Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret

Trump'ın yardımcısından Türkiye'yi ayağa kaldıracak ziyaret
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Görüntü Ankara'dan! Kız arkadaşına centilmenlik yapmak isterken hiç beklemediği bir şey oldu

Görüntü Ankara'dan! Centilmenliğin sonu kötü bitti
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler

Polis memuru ile eşine sokak ortasında dehşeti yaşattılar
İstanbul Valisi Gül'den konser yasağı sonrası açıklama: Toplumu ifsat eden faaliyetlere izin verilmeyecek

Tepki çeken konser yasaklandı, Vali Gül'den açıklama geldi