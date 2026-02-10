Muş okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Muş'ta okul yok mu (MUŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Muş'ta, 4 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Muş Valiliği kar tatili açıklaması beklenirken, öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Muş'ta okul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

MUŞ HAVA DURUMU

Muş'ta 4 Günlük Hava Raporu

Muş'ta da hava koşulları soğuk ve yağışlı. Meteoroloji tahminlerine göre ilk gün karla karışık yağmur hakim olacak. Ertesi gün de bu yağışlı hava sürecek ve sıcaklıklar düşük kalacak. Üçüncü ve dördüncü günlerde ise hava koşulları parçalı bulutlu ve zaman zaman yağışlı geçecek. Bu seyir, bölgede sert kış havasının sürdüğünü gösteriyor ve özellikle dışarıda bulunacaklar için dikkat gerektiriyor.

MUŞ OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.