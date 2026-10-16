Murda ile Melisa Döngel sevgili mi, ne açıklama yaptılar?

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Ünlü rapçi Murda ve oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin konuşulan isimleri arasında yer aldı. Murda'nın paylaştığı romantik video, ikilinin birlikte olup olmadığı sorusunu gündeme taşırken, ilişkinin nasıl duyurulduğu da merak konusu oldu. Peki, Murda ile Melisa Döngel sevgili mi, aşk iddiaları hakkında bir açıklama yaptılar mı? İşte gündeme gelen paylaşımın ayrıntıları...

MURDA VE MELİSA DÖNGEL SEVGİLİ Mİ?

Ünlü rapçi Murda ile oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Murda'nın hesabından paylaşılan romantik video, ikilinin aşk yaşadığı yönündeki iddiaları gündeme taşırken, paylaşım kısa sürede takipçilerin dikkatini çekti. Birlikte geçirdikleri anları yansıtan görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

MURDA VE MELİSA DÖNGEL AŞKLARINI NASIL DUYURDU?

Ünlü rapçi Murda, oyuncu Melisa Döngel ile birlikte yer aldığı romantik bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin birlikte geçirdiği anları yansıtan görüntüler, aşklarını duyurdukları şeklinde yorumlandı. Paylaşımın ardından takipçilerinden çok sayıda beğeni, yorum ve tebrik mesajı geldi.

MURDA VE MELİSA DÖNGEL'İN VİDEOSU NEDEN GÜNDEM OLDU?

Murda'nın sosyal medya hesabından yayımladığı romantik video, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. İkilinin hayranları paylaşımın altına destek ve tebrik mesajları yazarken, görüntüler kısa sürede sosyal medyanın konuşulan konuları arasında yer aldı.