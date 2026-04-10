Haberler

Murat Şeker kimdir? Yeni THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Hava Yolları (THY) yönetim yapısında 8 Nisan 2026 tarihinde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinde Ahmet Bolat’ın, Genel Müdürlük görevinde ise Bilal Ekşi’nin yerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda THY’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak Murat Şeker göreve gelirken, Genel Müdürlük görevine Ahmet Olmuştur getirildi. Peki, Murat Şeker kimdir? Yeni THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

YENİ THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURAT ŞEKERMURAT ŞEKER KİMDİR?

Murat Şeker’in profesyonel kariyeri, özellikle uluslararası finans kurumlarındaki görevleri ve Türkiye’deki üst düzey yöneticilik pozisyonları ile şekillenmiştir.

2008-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Dünya Bankası bünyesinde ekonomist olarak görev yapan Şeker, gelişmekte olan ülkeler odağında önemli politika çalışmalarına imza atmıştır. Bu süreçte inovasyon, girişimcilik ve uluslararası ticaret gibi stratejik alanlarda raporlar hazırlayarak küresel ölçekte ekonomi politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Türkiye’ye dönüşünün ardından kamu ve finans sektöründe önemli görevler üstlenen Murat Şeker, 2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası bünyesinde Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde bankanın uluslararası fonlama stratejilerini yönetmiş, aynı zamanda grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri üstlenmiştir.

2016 yılında Türk Hava Yolları ailesine katılan Şeker, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yapmaya başlamış ve kurumun finansal verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve mali disiplin süreçlerinde aktif rol üstlenmiştir. 2021 yılında ise THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeliğine seçilerek üst düzey karar mekanizmalarında yer almıştır.

Ayrıca SunExpress Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdüren Murat Şeker, havacılık sektöründe finansal yönetim ve stratejik planlama alanındaki deneyimiyle dikkat çekmektedir.

MURAT ŞEKER KAÇ YAŞINDA, MURAT ŞEKER NERELİ?

Murat Şeker’in yaşı ve memleketine ilişkin bilgiler kamuya açık kaynaklarda net ve doğrulanmış şekilde yer almamaktadır. 

Dilara Yıldız
Haberler.com
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz

40 gündür savaşta olan İran, Türkiye için bu sözleri ilk kez sarf etti
İsrail Genelkurmay Başkanı: Ordumuz savaş durumunda, Lübnan öncelikli çarpışma alanımız

Gözler barış masasına çevrilmişken dünyayı tedirgin eden mesaj

Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor

İndirimin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Taraftarın beklediği soru yanıt buldu! İşte Osimhen'in sahalara döneceği maç

Fenerbahçe derbisi deniyordu! İşte sahalara döneceği maç
6 ili birden bağlayacak dev proje! Sadece 2 saat sürecek

6 ili birden bağlayacak dev proje! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Gözaltına alınan Emre Fel’den ilk açıklama: Bir yudum alkol dahi içmedim

Gözaltına alınmıştı! Emre Fel: Bir yudum alkol dahi içmedim
Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası

Kırmızı bültenle aranıyordu, o ülkede yakalandı
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti

Önce "Aldattı" dedi şimdi geri çekti! Savunması daha komik

Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu

Fener taraftarını yıkan haber geldi!