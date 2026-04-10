Türk Hava Yolları (THY) yönetim yapısında 8 Nisan 2026 tarihinde dikkat çekici bir değişim yaşandı. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevinde Ahmet Bolat’ın, Genel Müdürlük görevinde ise Bilal Ekşi’nin yerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda THY’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak Murat Şeker göreve gelirken, Genel Müdürlük görevine Ahmet Olmuştur getirildi. Peki, Murat Şeker kimdir? Yeni THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Murat Şeker’in profesyonel kariyeri, özellikle uluslararası finans kurumlarındaki görevleri ve Türkiye’deki üst düzey yöneticilik pozisyonları ile şekillenmiştir.

2008-2013 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Dünya Bankası bünyesinde ekonomist olarak görev yapan Şeker, gelişmekte olan ülkeler odağında önemli politika çalışmalarına imza atmıştır. Bu süreçte inovasyon, girişimcilik ve uluslararası ticaret gibi stratejik alanlarda raporlar hazırlayarak küresel ölçekte ekonomi politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

Türkiye’ye dönüşünün ardından kamu ve finans sektöründe önemli görevler üstlenen Murat Şeker, 2013-2016 yılları arasında Ziraat Bankası bünyesinde Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu dönemde bankanın uluslararası fonlama stratejilerini yönetmiş, aynı zamanda grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri üstlenmiştir.

2016 yılında Türk Hava Yolları ailesine katılan Şeker, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak görev yapmaya başlamış ve kurumun finansal verimlilik, sürdürülebilir büyüme ve mali disiplin süreçlerinde aktif rol üstlenmiştir. 2021 yılında ise THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi üyeliğine seçilerek üst düzey karar mekanizmalarında yer almıştır.

Ayrıca SunExpress Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdüren Murat Şeker, havacılık sektöründe finansal yönetim ve stratejik planlama alanındaki deneyimiyle dikkat çekmektedir.

MURAT ŞEKER KAÇ YAŞINDA, MURAT ŞEKER NERELİ?

Murat Şeker’in yaşı ve memleketine ilişkin bilgiler kamuya açık kaynaklarda net ve doğrulanmış şekilde yer almamaktadır.