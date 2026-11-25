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Murat Mısırlı'nın eşi Burcu Ergün Mısırlı. Yaklaşık yedi yıldır ALS hastalığıyla yaşayan eski manken, haziranda 58. yaş gününü de eşinin ve oğlunun yanında, evinde kutlamıştı.

Mısırlı'nın adı 24 Kasım 2026'da yeniden gündeme geldi: 1990'larda podyumu paylaştığı Kenan İmirzalıoğlu, Atilla Saral ve Burak Hakkı onu evinde ziyaret etti. Fotoğrafları Saral paylaştı. Notu kısaydı: "Can arkadaşlar".

MURAT MISIRLI'NIN EŞİ KİM?

Murat Mısırlı, Burcu Ergün Mısırlı ile evli ve çiftin bir oğlu var. Hastalığın teşhis edildiği günden beri eşinin en büyük destekçisi Burcu Ergün Mısırlı oldu.

Haziran 2026'da Mısırlı için evde sürpriz bir doğum günü hazırlandı. O gün de yanında eşi, oğlu ve yakın arkadaşları vardı.

MURAT MISIRLI'NIN HASTALIĞI NE?

Murat Mısırlı'nın hastalığı ALS, yani amiyotrofik lateral skleroz. Beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyen bu ilerleyici hastalıkta kaslar zamanla gücünü yitiriyor, hasta önce yürümekte, ardından konuşmakta ve yutmakta zorlanıyor.

Hastalığın ilerleyişini durduran ya da tamamen iyileştiren bir tedavi henüz yok. İlaç ve fizik tedavi belirtileri hafifletmek için kullanılıyor; araştırmalar sürüyor. Mısırlı bugün tekerlekli sandalye kullanıyor. Son ziyaretin fotoğraflarında da arkadaşları, sandalyesinde oturan eski mankenin etrafında toplanmış.

MURAT MISIRLI NE ZAMAN ALS OLDU?

Murat Mısırlı'ya yaklaşık yedi yıl önce ALS teşhisi kondu. Kesin teşhis tarihi açıklanmadı.

MURAT MISIRLI KİMDİR?

Murat Mısırlı, 1990'larda Türkiye'nin tanınan erkek mankenlerinden biri. Mankenlikten önce sporla uğraşıyordu. İstanbul Üniversitesi'nde mühendislik okurken keşfedildi ve podyuma o yıllarda çıktı.

Aynı kuşaktan pek çok isimle defilelerde yürüdü. Bunlardan İmirzalıoğlu ile Hakkı sonradan oyunculuğa geçti; Saral da dizi ve filmlerde rol aldı. Podyum yılları geride kaldı ama aralarındaki dostluk bitmedi.

MURAT MISIRLI NERELİ?

Murat Mısırlı İzmirli. 1968'de İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu.

MURAT MISIRLI KAÇ YAŞINDA?

Murat Mısırlı 58 yaşında. 1968 doğumlu olan Mısırlı, yeni yaşını Haziran 2026'da evinde kutladı.