Müzik kariyeri boyunca içtenliğiyle tanınan ve eserleriyle derin duygular uyandıran Murat Göğebakan, Türk müzik dünyasının hafızalara kazınan isimlerinden biri oldu. "Sevgi Adamı" unvanıyla anılan sanatçının yaşam öyküsü kadar vefatı da merak konusu olmaya devam ediyor. Murat Göğebakan neden inanılmaz etti, ne zaman aramızdan ayrıldı? Sanatçının ölümüne dair detaylar nelerdir? Murat Göğebakan neden öldü, ne zaman öldü? Murat Göğebakan öldü mü?

MURAT GÖĞEBAKAN'IN HASTALIĞI NEYDİ, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Murat Göğebakan'a, 2009 yılının Mayıs ayında basit bir grip şikâyetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucunda lösemi teşhisi konuldu. Kanserle zorlu bir mücadeleye başlayan sanatçı, yaklaşık iki yıl süren tedavi sürecinin ardından 2010 yılında hastalığı yenmeyi başardı. Ancak bu sevinç uzun sürmedi ve lösemi 2013 yılında yeniden ortaya çıktı. Sağlık durumu giderek ağırlaşan Göğebakan, 24 Temmuz 2014'te fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen 31 Temmuz 2014 tarihinde, henüz 46 yaşındayken İstanbul'da yaşamını yitirdi. Sanatçının vefat sebebinin, löseminin yol açtığı ani kalp durması olduğu açıklandı. Cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ölümü, sanat camiasında ve hayranları arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?

Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Malatyalı bir baba ile Gaziantepli bir annenin çocuğu olan sanatçının çocukluk yılları, ailesinin Almanya'da çalışması nedeniyle Adana ve Almanya arasında geçti. Eğitim hayatını Adana'da tamamlayan Göğebakan, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak profesyonel müzik eğitimine adım attı. Üniversite mezuniyetinin ardından Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı, gitar eğitimi verdi ve tasavvuf alanında dergâh eğitimi aldı. Müzik kariyerini ileri taşımak amacıyla 1995 yılında İstanbul'a taşındı. Bir yıl sonra yayımlanan "Ben Sana Aşık Oldum" albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, bu çalışmasıyla müzik ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" unvanını kazandı. "Kara Gözlüm" ve "Öyle ki Hasretimsin" gibi eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşarak Türk müziğinde kalıcı bir yer edindi.