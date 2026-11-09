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Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sürdürdüğü yaşamla gündeme geldi. Kazdağları'na duyduğu ilgi ve doğal yaşamla iç içe olma isteği nedeniyle Bayramiç'e yerleşen Divitçioğlu, çekimlerden arta kalan zamanını ise arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde geçiriyor. Oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak edilirken Murat Divitçioğlu'nun yaşı, memleketi ve rol aldığı yapımlar da araştırılıyor. Peki, Murat Divitçioğlu kimdir, ne iş yapıyor? Murat Divitçioğlu kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

MURAT DİVİTÇİOĞLU KİMDİR?

Murat Divitçioğlu, Türk dizi, sinema ve reklam oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Divitçioğlu, ilerleyen yıllarda televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı. Özellikle Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Gökhan Çetin karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Oyunculuk çalışmalarını sürdüren Divitçioğlu, ailesiyle birlikte daha sakin bir yaşam kurmak amacıyla Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşti. Kazdağları'na duyduğu ilgi ve doğayla iç içe yaşama isteği, bu tercihin nedenleri arasında yer aldı.

MURAT DİVİTÇİOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Divitçioğlu, çekimlerden arta kalan zamanlarında ise arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde vakit geçiriyor. İşletme sahibi Barlas Balcı, oyuncuyla birlikte çalışmanın müşterilerin ilgisini ve işletmeye gelen kişi sayısını artırdığını belirtti.

MURAT DİVİTÇİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Murat Divitçioğlu, 29 Aralık 1980 tarihinde dünyaya geldi. Bu doğum tarihi esas alındığında, 9 Kasım 2026 itibarıyla 45 yaşında olan oyuncu, 29 Aralık 2026'da 46 yaşına girecek.

MURAT DİVİTÇİOĞLU NERELİ?

Murat Divitçioğlu, İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimi aldığı Çanakkale'ye duyduğu bağlılık ve Kazdağları'na olan ilgisi nedeniyle ailesiyle birlikte Bayramiç ilçesine yerleşti. Daha sakin bir yaşam sürmek isteyen oyuncu, böylece üniversite yıllarını geçirdiği şehre dönmüş oldu.

MURAT DİVİTÇİOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Murat Divitçioğlu, televizyon kariyeri boyunca farklı dönemlerde çeşitli yapımlarda rol aldı. Oyuncunun yer aldığı diziler arasında Kardeşlerim, Kasaba Doktoru ve Nizama Adanmış Ruhlar bulunuyor.

Divitçioğlu'nun rol aldığı diziler ve yılları şöyle:

Kardeşlerim (2023-2024): Dizide Gökhan Çetin karakterini canlandırdı.

Kasaba Doktoru (2022): 2022 yılında yayımlanan yapımda rol aldı.

Nizama Adanmış Ruhlar (2013-2015): Dizinin farklı sezonlarında oyuncu olarak yer aldı.

MURAT DİVİTÇİOĞLU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Televizyon projelerinin yanı sıra sinema ve televizyon filmlerinde de rol alan Murat Divitçioğlu'nun filmografisinde farklı yıllara ait yapımlar bulunuyor. Oyuncunun yer aldığı filmler arasında Karadır Kaşların, Töre Beni Taşlara Vurun, Memleket Hikayeleri - Yine Bana Kalasın ve Ağgül yer alıyor.

Murat Divitçioğlu'nun rol aldığı filmler şöyle:

Karadır Kaşların (2008)

Töre Beni Taşlara Vurun (2008)

Memleket Hikayeleri - Yine Bana Kalasın (2007)

Ağgül (2006)