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Oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından yeniden gündeme geldi. 5 Kasım 2026'da katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cemcir, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Doktorlarının kendisine uzun bir dinlenme süresi verdiğini belirten oyuncunun son sözleri, hayranlarını sevindirdi. Peki, Murat Cemcir’in hastalığı ne, rahatsızlığı nedir? Murat Cemcir iyileşti mi, son durum nedir? Detaylar...

MURAT CEMCİR'İN HASTALIĞI NE, RAHATSIZLIĞI NEDİR?

Oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım 2025'te evinde aniden rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde iç kanama geçirdiği belirlenen Cemcir, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

TV100'ün haberine göre oyuncuya divertikül kaynaklı bağırsak kanaması teşhisi konuldu. Hastaneden yapılan açıklamada ise Cemcir'in alt gastrointestinal sistemde kanama bulgularıyla başvurduğu, kanamanın kontrol altına alınması için kolonoskopik tedaviler ve girişimsel radyoloji müdahalesi uygulandığı bildirilmişti.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun, kanamanın tekrarlamadığını ve Cemcir'in genel sağlık durumunun stabil olduğunu açıklamıştı. Oyuncunun tedavisine yoğun bakımın ardından normal serviste devam edilmişti.

MURAT CEMCİR İYİLEŞTİ Mİ?

Murat Cemcir, 5 Kasım 2026'da sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yaptı. Katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, sağlığının iyi olduğunu belirtti.

Doktorlarının kendisine 8-9 ay boyunca dinlenmesi ve herhangi bir çalışma yapmaması yönünde tavsiyede bulunduğunu aktaran Cemcir, “Sağlığım çok iyi, her şey güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun açıklaması, yaşadığı sağlık sorununun ardından iyileşme sürecinde olduğunu ve mevcut durumunun iyi seyrettiğini ortaya koydu.

MURAT CEMCİR NE ZAMAN HASTANEYE KALDIRILDI?

Murat Cemcir, 26 Kasım 2025'te evinde rahatsızlanmasının ardından Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yapılan incelemelerde alt sindirim sistemi kaynaklı iç kanama tespit edilen oyuncu, yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Hastaneden 3 Aralık 2025'te yapılan açıklamada kanamanın üç gündür tekrarlamadığı, Cemcir'in yoğun bakımdan normal odaya alındığı ve genel sağlık durumunun iyiye gittiği duyurulmuştu.

Tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncu, iyileşme sürecinde bir süre dinlenerek gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti. Kasım 2026'da yaptığı açıklamayla da sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuyla paylaştı.