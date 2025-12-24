Murat Can Şirin kimdir, neden gözaltına alındı? Murat Can Şirin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Murat Can Şirin kimdir, hangi nedenle gözaltına alındı ve hayatına dair bilinmeyenler merak konusu oldu. İstanbul merkezli gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda adı geçen Murat Can Şirin'in, operasyonun detayları ve bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerle ilişkisi gündemde araştırılıyor. Peki, Murat Can Şirin kimdir, neden gözaltına alındı? Murat Can Şirin kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
MURAT CAN ŞİRİN KİMDİR?
Murat Can Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheliden biri olarak öne çıkıyor. Şirket veya meslek hayatına dair ayrıntılar soruşturma kapsamında kamuoyuyla paylaşılmadı.
MURAT CAN ŞİRİN GÖZALTINA MI ALINDI?
Murat Can Şirin, İstanbul, Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.
MURAT CAN ŞİRİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, fuhuşa teşvik ve aracılık etme ile ilgili suçlamalar kapsamında Murat Can Şirin hakkında gözaltı kararı verildi.
BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Operasyonda gözaltına alınan diğer isimler şunlar:
- Hamdi Burak Beşer
- Mahmut Uğur Ziylan
- Erdi Çetin
- Uğur Can Peker
- Melisa Şahin
- İhsan Aygün
- Model Melisa Fidan Çalışkan
- Oryantal Nuran Çokçalışkan
- Burak Kaptan
- Müzeyyen Karakan
- Yağmur Uçkun
- Atilla Aydın
- Ozan Kılıç
- Esra Yoldaş Balcı
- Semavi Siverek
- Mehmet Tosmur
- Halime Göçmen
- Ercan Siverek
- Yılmaz Burak Bozkurt
Ayrıca sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.