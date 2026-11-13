Murat Aygen Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı mı, Lider diziden ayrıldı mı?

Açıklamaların ardından "Murat Aygen Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı mı?", "Lider diziden çıktı mı?" ve "Murat Aygen neden ayrıldı?" soruları merak konusu oldu. İşte Murat Aygen'in ayrılık nedeni ve açıklamaları.

MURAT AYGEN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILDI MI?

Evet, Murat Aygen Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı. Oyuncu, Lider karakterinin hikayesinin yön değiştirmesi üzerine diziye veda etme kararı aldı. Aygen, 30 Ekim'de diziden iki bölüm sonra ayrılacağını açıklamıştı.

LİDER DİZİDEN AYRILDI MI, ÖLDÜ MÜ?

Lider karakteri diziden ayrıldı ancak dizide ölmedi. Murat Aygen, karakterin dizide ölmediğini ama kendisi için Lider'in öldüğünü söyledi.

MURAT AYGEN NEDEN AYRILDI?

Murat Aygen, İzzet Çapa'nın YouTube kanalında yayınlanan Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk oldu. Burada ayrılık kararının nedenini anlattı. Aygen, Lider karakterinin hikayesinin başta konuşulandan farklı bir noktaya ilerlediğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Çok seçici davranıyorum. Bu hikaye başka yere saparsa ben kaçarım demiştim. Cibilliyetsiz, pislik adam oynamayı sevmem. Dizide ölmedi ama benim için Lider öldü. Para lazım, oynayayım duygum hiç olmadı. Lider çok kısa yaşadı ama canı sağ olsun."

Aygen, daha önce yaptığı açıklamada da karakterin geldiği noktayı benimsemediğini söylemiş ve "Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu, ayrılık kararının senarist değişikliğiyle bir ilgisi olmadığını da vurgulamıştı.

YAPIM EKİBİYLE NASIL AYRILDI?

Yapımcının ayrılık kararına nasıl tepki verdiği sorulan Murat Aygen, senaristlerle doğrudan iletişim kurmayı tercih etmediğini söyledi. Karakterin gerçek yüzünün ortaya çıkacağına dair bir yazı gördüğünde menajeriyle iletişime geçtiğini anlatan Aygen, şunları söyledi:

"Ben bilmiyorum, senaristlerle de tercih etmiyorum. Herkesin kendi kararları var. İşte Lider'in gerçek yüzü ortaya çıkar yazısını gördüğümde menajerime yazdım. Neye karşı mücadele edeceğine bakıyorsun aslında ya da etmek isteyip istemediğine bakıyorsun. Bu bir iş, ticaret. Onlar kafasında bir şey kurmuşlar, sana uymuyorsa baştan da böyle konuşulduysa hikaye orada hızlıca noktalanıyor. Ben kibar bir insanım. Onlar da aynı şekilde geri dönüş yaptılar."

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kızılcık Şerbeti, cuma akşamları Show TV'de yayınlanıyor.