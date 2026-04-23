Murat Arkın evi nerede, Murat Arkın nerede yaşıyor?

Türk sinemasının unutulmaz ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın evi nerede ve Murat Arkın nerede yaşıyor soruları, başarılı oyuncunun hayranları tarafından sıkça merak ediliyor. Peki, Murat Arkın evi nerede, Murat Arkın nerede yaşıyor?

Survivor 2026 kadrosunda yer almasıyla yeniden tüm dikkatleri üzerine çeken Murat Arkın nerede yaşıyor ve evi nerede? Yarışmadaki performansı ve duruşuyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Asıl mesleği yazılımcılık olan ve yıllar önce yerleştiği Londra’da kendine bir düzen kuran Murat Arkın’ın hayatına dair merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

MURAT ARKIN NEREDE YAŞIYOR?

Kariyerine hem oyunculuk hem de yazılım dünyasında devam eden Arkın, uzun yıllardır ailesiyle birlikte Londra’da yaşamını sürdürüyor. İş hayatı ve eğitim süreci nedeniyle İngiltere’yi mesken tutan ünlü oyuncu, projeleri için sık sık İstanbul’a gelse de kalıcı yerleşkesi olarak Londra'yı tercih ediyor.

MURAT ARKIN KİMDİR?

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu olan ve hem oyunculuk hem de yazılım dünyasındaki başarısıyla tanınan Murat Arkın (gerçek adıyla Murat Cüreklibatır) hakkında merak edilenleri senin için derledim.

İşte Murat Arkın'ın hayatına dair öne çıkan başlıklar:

Genel Bilgiler ve Eğitim

• Doğum Tarihi: 4 Mayıs 1975

• Doğum Yeri: İstanbul

• Eğitim: Marmara Üniversitesi Enformatik bölümünden mezun oldu. Daha sonra yüksek lisans eğitimi için Londra’ya gitti.

Kariyer Yolculuğu : Yazılım ve Oyunculuk

Murat Arkın’ın hayatı iki farklı profesyonel dünya arasında şekillenmiştir:

1. Bilişim Dünyası: Londra’ya yerleştikten sonra orada bir yazılım şirketi kurdu. Uzun yıllar bilişim sektöründe üst düzey çalışmalar yürüttü.

2. Oyunculuk : Babasının izinden giderek oyunculuğa ilk adımı çocuk yaşta attı (Vatandaş Rıza gibi filmlerde). Ancak profesyonel dönüşü, 2011 yılında yayınlanan "Kirli Beyaz" dizisiyle oldu. Özellikle "Pis Yedili" dizisindeki Öğretmen Murat rolü ve "Dağ II" ile "Börü" gibi aksiyon yapımlarındaki performansı büyük beğeni topladı.

Özel Hayatı

• Ailesi: Cüneyt Arkın ve Betül Cüreklibatır’ın oğludur. Kaan adında bir erkek kardeşi ve Filiz adında bir ablası (babasının ilk evliliğinden) vardır.

• Eşi ve Çocukları: 2005 yılında Deniz Cüreklibatır ile evlenmiştir. Bu evlilikten Polat, Tara ve Arkın adında üç çocuğu bulunmaktadır.

• Yaşamı : Ailesiyle birlikte uzun yıllardır Londra'da yaşamaktadır; ancak projeleri için Türkiye ve İngiltere arasında mekik dokumaktadır.

Osman DEMİR
