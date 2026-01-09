Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, operasyon kapsamında adı geçen sosyal medya fenomeni Mümine Sena Yıldız ile ilgili tartışmalar siyaset ve medya çevrelerinde de yeni bir polemiği beraberinde getirdi. Peki, Mümine Sena Yıldız'ı kim işe aldı? Mümine Sena Yıldız, TRT'ye ve İletişim Başkanlığı'nda nasıl işe girdi? Detaylar...

MÜMİNE SENA YILDIZ'I KİM İŞE ALDI?

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Mümine Sena Yıldız'ın kamu kurumlarında görevlendirilme sürecine ilişkin sorular yöneltti. Kılıçarslan, özellikle İletişim Başkanlığı'na kim tarafından, hangi kadro ve pozisyonla işe alındığına dair kamuoyuna yansımış bir açıklama bulunmadığını vurguladı.

Kılıçarslan'ın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde aktarıldı:

Soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Sena Yıldız ile ilgili

"Çalıştığı İletişim Başkanlığı'na kim tarafından, hangi kadro ve pozisyonla işe alındığına dair bir açıklama göremedik henüz."

Bu açıklamada, herhangi bir değerlendirme veya suçlama yer almazken, kamuoyunun bilgilendirilmemesine yönelik bir sorgulama dikkat çekti.

MÜMİNE SENA YILDIZ, TRT'YE VE İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDA NASIL İŞE GİRDİ?

Uyuşturucu operasyonu kapsamında adı geçen Mümine Sena Yıldız, sosyal medya fenomeni kimliğiyle bilinirken, hakkında ortaya atılan iddialar özellikle kamu kurumlarındaki geçmiş görevleri nedeniyle tartışma konusu oldu. Sabah Gazetesi'nin Aralık ayında yayımladığı ve Kılıçarslan'ın da paylaşımında yer verdiği haberde, Yıldız'ın Ataköy'de bulunan evine "kimlerin girip kimlerin çıktığına" ilişkin detaylara yer verildiği hatırlatıldı.

İsmail Kılıçarslan'ın gündeme taşıdığı en dikkat çekici başlıklardan biri de TRT ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı süreci oldu. Kılıçarslan, Yıldız'ın önce TRT'ye, ardından İletişim Başkanlığı'na geçişine ilişkin iddialara dair her iki kurumdan da bir açıklama yapılmadığını vurguladı.

Kılıçarslan'ın ifadeleri şu şekilde aktarıldı:

"Yıldız'ın önce istisna kadro ile TRT'ye alındığına, ardından TRT'den İletişim Başkanlığı'na transfer edildiğine dair iddialar da var. Bu iddialara dair TRT'nin de bir açıklamasını göremedik. Niçin?"