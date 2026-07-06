Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Müjdemi İsterim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Müjdemi İsterim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müjdemi İsterim filmini izleyecek olanların merak ettiği Müjdemi İsterim konusu nedir, Müjdemi İsterim oyuncuları kimler ve Müjdemi İsterim özeti gibi konuları inceliyoruz.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Romantik komedi türündeki Müjdemi İsterim filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Filmi ilk kez izleyecek ya da tekrar izlemek isteyen sinemaseverler, "Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte yapım hakkında merak edilen detaylar.

Müjdemi İsterim filmi, çekimlerinin tamamlanmasının ardından 2022 yılında izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Yardımcı'nın oturduğu yapım, romantik komedi severlerin ilgisini çeken yerli filmler arasında yer aldı.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Hikâyenin atmosferine uygun olarak kentin farklı semtleri ve çeşitli iç-dış mekânları çekimlerde kullanıldı. İstanbul'un şehir dokusu, filmin romantik ve eğlenceli anlatımına katkı sağladı.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Müjdemi İsterim, birbirinden farklı karakterlere sahip iki insanın yollarının beklenmedik bir şekilde kesişmesini ve bu karşılaşmanın ardından gelişen eğlenceli olayları konu alıyor. Yanlış anlaşılmalar, sürpriz gelişmeler ve romantik anlarla ilerleyen hikâye, aşk ile komediyi bir araya getirerek izleyicilere keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimleri yer alıyor.

• Ahmet Kural

• Ecem Erkek

• İlker Aksum

• Hakan Salınmış

• Mehmet Esen

• Baran Akbulut

• Bülent Çolak

• Aslıhan Kapanşahin

• Kubilay Penbeklioğlu