Haberler

Muhtarlar nikah kıyabilir mi?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muhtarlar nikah kıyabilir mi sorusu, son dönemde evlilik işlemleriyle ilgili merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Özellikle resmi nikah yetkisinin kimlerde olduğu ve yerel yönetimlerin bu süreçteki rolü vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Mevzuata göre nikah kıyma yetkisi belirli kamu görevlileriyle sınırlıyken, muhtarların bu yetki kapsamında olup olmadığı konusu kafa karıştırmaya devam ediyor.

“Muhtarlar nikah kıyabilir mi?” sorusu, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye’de resmi nikah işlemlerinin hangi kurumlar tarafından gerçekleştirilebildiği yasal düzenlemelerle net şekilde belirlenmiş durumda. Buna rağmen muhtarların yetki alanı ve nikah işlemlerine dahil olup olamayacakları hakkında çeşitli iddialar, konunun yeniden tartışılmasına neden oluyor.

Türkiye'de köy muhtarları nikah kıyma yetkisine sahiptir. Ancak, 6360 sayılı kanunla köyden mahalleye dönüştürülen yerlerdeki mahalle muhtarlarının nikah kıyma yetkisi bulunmamaktadır; bu bölgelerde nikah işlemlerini belediyeler yürütür. 

Muhtarların Nikah Yetkisi Hakkında Detaylar:

• Köy Muhtarları: Köy sınırları içerisinde evlendirme memuru yetkisi muhtardadır.

• Mahalle Muhtarları: Büyükşehir veya ilçe belediyesi sınırları içindeki mahalle muhtarları nikah kıyamaz.

• Yasal Dayanak: 1587 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (ve ilgili mevzuat), köylerde evlendirme memuru olarak muhtarları işaret eder.

• Başvuru: Köy muhtarının kıyacağı nikah için gerekli belgeler (sağlık raporu vb.) tamamlanarak muhtara teslim edilir. 

Sadece köy statüsünü koruyan yerlerde muhtarlar resmi nikah kıyabilir.

Osman DEMİR
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

