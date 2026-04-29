“Muhtarlar nikah kıyabilir mi?” sorusu, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye’de resmi nikah işlemlerinin hangi kurumlar tarafından gerçekleştirilebildiği yasal düzenlemelerle net şekilde belirlenmiş durumda. Buna rağmen muhtarların yetki alanı ve nikah işlemlerine dahil olup olamayacakları hakkında çeşitli iddialar, konunun yeniden tartışılmasına neden oluyor.

MUHTARLAR NİKAH KIYABİLİR Mİ?

Türkiye'de köy muhtarları nikah kıyma yetkisine sahiptir. Ancak, 6360 sayılı kanunla köyden mahalleye dönüştürülen yerlerdeki mahalle muhtarlarının nikah kıyma yetkisi bulunmamaktadır; bu bölgelerde nikah işlemlerini belediyeler yürütür.

Muhtarların Nikah Yetkisi Hakkında Detaylar:

• Köy Muhtarları: Köy sınırları içerisinde evlendirme memuru yetkisi muhtardadır.

• Mahalle Muhtarları: Büyükşehir veya ilçe belediyesi sınırları içindeki mahalle muhtarları nikah kıyamaz.

• Yasal Dayanak: 1587 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu (ve ilgili mevzuat), köylerde evlendirme memuru olarak muhtarları işaret eder.

• Başvuru: Köy muhtarının kıyacağı nikah için gerekli belgeler (sağlık raporu vb.) tamamlanarak muhtara teslim edilir.

Sadece köy statüsünü koruyan yerlerde muhtarlar resmi nikah kıyabilir.