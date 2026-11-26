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Muhsin Yılmazçoban neden öldü, Doç. Dr. Muhsin Yılmazçoban kimdir soruları, acı haberin ardından araştırılmaya başlandı. Gümüşhane Üniversitesi, Doç. Dr. A. Muhsin Yılmazçoban'ın vefat ettiğini 26 Kasım 2026'da resmi hesabı üzerinden duyurdu. Yılmazçoban'ın ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Denizlili olan akademisyen, yaklaşık 18 yıldır Gümüşhane Üniversitesi'nde görev yapıyordu.

MUHSİN YILMAZÇOBAN NEDEN ÖLDÜ?

Doç. Dr. A. Muhsin Yılmazçoban'ın vefatı, 26 Kasım 2026'da Gümüşhane Üniversitesi tarafından duyuruldu. Akademisyenin ölüm nedenine ve bir hastalığı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

DOÇ. DR. MUHSİN YILMAZÇOBAN KİMDİR?

A. Muhsin Yılmazçoban, Denizli'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı. Lisansüstü eğitimini Sakarya Üniversitesi'nde sürdüren Yılmazçoban, 2008 yılında sosyoloji alanında doktorasını tamamladı.

Yaklaşık 13 yıl Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Yılmazçoban, Aralık 2008'de Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne katıldı. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde doçent olarak görev yapan Yılmazçoban, ağırlıklı olarak aile sosyolojisi, evlilik ve eş seçimi konularında çalışmalar yürüttü.

MUHSİN YILMAZÇOBAN'IN KİTAPLARI

Doç. Dr. A. Muhsin Yılmazçoban'ın kitapları arasında Beyaz Kalpler, Değişen Türkiye'de Evlilik İlişkileri ve Aile Yapısı ile Ergen ve Yetişkinlerde Duygusal Yapılaşmalar yer alıyor. Akademisyenin ayrıca Türk aile yapısı, evlilik öncesi süreçler ve sosyal hizmet gibi alanlarda çok sayıda makalesi bulunuyor.

MUHSİN YILMAZÇOBAN'IN CENAZESİ

Doç. Dr. A. Muhsin Yılmazçoban'ın cenaze programına ilişkin bilgi henüz paylaşılmadı.