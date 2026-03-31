Muhkim Demirtaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında yer almaktadır. Soruşturma çerçevesinde yapılan operasyonlarda, Demirtaş paravan şirket yetkilisi olarak tanımlanmış ve 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınmıştır. Peki, Muhkim Demirtaş kimdir, ne iş yapıyor? Muhkim Demirtaş neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde.

MUHKİM DEMİRTAŞ KİMDİR?

Operasyon sırasında, Bursa merkezli olmak üzere toplamda 5 ilde işlem yapılmış ve şüphelilere ait ikametler, iş yerleri, vakıf adresleri ve araçlara el konulmuştur. Bu bağlamda Demirtaş, soruşturmanın maddi çıkar ilişkileri ve belediye projeleri üzerindeki usulsüzlükleri tespit etmeye yönelik kapsamlı incelemeleri çerçevesinde şüpheli olarak işlem görmüştür.

MUHKİM DEMİRTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları ve bazı belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak maddi menfaat sağladıkları tespit edilmiştir.

Bu soruşturma çerçevesinde, 31 Mart 2026 tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheliden 55’i gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar arasında Muhkim Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem ve belediye çalışanları ile iş insanları yer almıştır.

Demirtaş, paravan şirket yetkilisi olması nedeniyle gözaltına alınmıştır. Bu şirketlerin, belediye projelerindeki usulsüzlük ve maddi çıkar ilişkilerinin araştırılması kapsamında şüpheli konumunda olduğu belirtilmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

OPERASYONUN DETAYLARI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında:

51 ikamet,

23 iş yeri / şirket,

1 vakıf,

Şüphelilerin kullanımında olan araçlarda arama ve el koyma işlemleri

gerçekleştirilmiştir. Operasyon sırasında firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Gözaltına alınan 55 kişi arasında, Mustafa Bozbey ve ailesi, Turgay Erdem, Muhkim Demirtaş, paravan şirket yetkilileri, belediye çalışanları ve rüşvete aracılık eden kişiler bulunmaktadır.

GÖZALTINA ALINANLAR (TAM LİSTE)

1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in eşi)

3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY’in kızı)

4-Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

8-Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY’in Eski Özel Kalem Müdürü)

10-Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)

11-Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

12-Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

13-Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

14-Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

15-Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

16-Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

17-Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

18-Mehmet Necati Çelebi (Rüşvet Veren, İş Adamı)

19-Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

20-İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

21-Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

22-Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

23-Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

24-Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

25-Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

26-Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

27-Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

28-Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

29-Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

30-Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

31-Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

32-Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

33-Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

34-Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

35-Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

36-Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

37-Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

38-Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

39-Necati EREN (Paravan Şirket Yetkilisi)

40-Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

41-Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

42-Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

43-Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

44-Kübra ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

45-Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

46-Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

47-Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

48-Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

49-Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş Adamı)

50-Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

51-Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

52-Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

53-Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

54-Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

55-Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)