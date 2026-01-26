Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu olarak özellikle ailesi ve özel hayatı ile gündemde sıkça yer alan bir isimdir. Resmi bir siyasi veya bürokratik görevi bulunmamasına rağmen, son dönemde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame ile kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Peki, Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Gökhan Böcek kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

MUHİTTİN BÖCEK'İN OĞLU MUSTAFA GÖKHAN BÖCEK KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Mustafa Gökhan Böcek, Antalya doğumlu olup, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğludur. Resmi olarak herhangi bir siyasi veya bürokratik görev üstlenmemiş olmasına rağmen, ailesi ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelmektedir.

Özellikle son dönemde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 702 sayfalık iddianame ile kamuoyunun dikkatini çeken Gökhan Böcek, iddianamede "suçu meslek edinen kişi" olarak yer almış ve çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilmiştir. Bu süreç, Gökhan Böcek'in sosyal ve ekonomik çevresi kadar, ailesi üzerinden kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmasına neden olmuştur.

Özel hayatı ve ailesiyle ilgili detayların ön plana çıkması, Mustafa Gökhan Böcek'in Antalya kamuoyunda daha çok " Muhittin Böcek'in oğlu" olarak tanınmasına yol açmıştır.

MUSTAFA GÖKHAN BÖCEK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mustafa Gökhan Böcek'in doğum yılına dair kesin bilgi paylaşılmamış olsa da, bilinen yaşam öyküsü ve evlilik tarihleri göz önüne alındığında genç yetişkinlik döneminde olduğu anlaşılmaktadır.

Mustafa Gökhan Böcek, Antalya doğumludur ve doğduğu şehirde yaşamını sürdürmektedir. Ailesiyle güçlü bağları olan Gökhan Böcek, Antalyalı kimliği ve yerel bağlarıyla tanınmaktadır.

MUSTAFA GÖKHAN BÖCEK EVLİ Mİ?

Mustafa Gökhan Böcek'in özel yaşamı, medyada ve kamuoyunda sıkça ilgi gören bir konudur. Gökhan Böcek, ilk evliliğini 2022 yılında gerçekleştirmiş ancak bu evlilik kısa sürede sona ermiştir.

2024 yılında ise Zühal Böcek ile ikinci evliliğini yapan Gökhan Böcek'in bir erkek çocuğu bulunmaktadır. Çiftin oğlunun adı Muhittin Aslan Böcek olarak bilinmektedir. Bu evlilik ve aile yapısı, Gökhan Böcek'in sosyal yaşamının ve gündeminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

SON GELİŞMELER: İDDİANAME VE HUKUKİ SÜREÇ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame düzenledi.

İddianamede, şüphelilerden el konulan yaklaşık 170 milyon TL mevduat ve 258 milyon 600 bin TL değerinde taşınmaz ve taşınır malın müsaderesi talep edilmektedir. Mustafa Gökhan Böcek, iddianamede "yardım eden sıfatıyla" icbar suretiyle irtikap, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması ve nüfuz ticareti suçlarından cezalandırılması istenen kişiler arasında yer aldı.

Ayrıca, iddianame kapsamında Gökhan Böcek'in "suçu meslek edinen kişi" olarak da yargılanması talep edilmiştir. Bu durum, Antalya'daki hukuki süreç ve kamuoyundaki tartışmaları daha da yoğunlaştırmıştır.