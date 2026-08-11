Mühendis Oktay Akdemir, 1991 yılında Galatasaray- Beşiktaş maçı sonrasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 30 yaşındaki makine mühendisiydi. Beşiktaş taraftarı olan Akdemir'in ölümü, dönemin basınında geniş yer aldı. Peki, Mühendis Oktay Akdemir kimdir? Mühendis Oktay olayı nedir, ne zaman, nasıl öldü? Detaylar...

MÜHENDİS OKTAY AKDEMİR KİMDİR?

Oktay Akdemir, 30 yaşında, makine mühendisi ve Beşiktaş taraftarıydı. Olayın yaşandığı dönemde İtalya'da mühendis olarak çalışıyordu ve izin için Türkiye'ye gelmişti. 14 Aralık 1991'de Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını izleyen Akdemir, karşılaşmanın ardından saldırıya uğradı.

MÜHENDİS OKTAY OLAYI NEDİR?

Mühendis Oktay olayı, 14 Aralık 1991 tarihinde oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından yaşanan saldırıdır. Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı karşılaşma sonrasında Oktay Akdemir, boynundaki siyah-beyaz atkı nedeniyle bir grup taraftarın saldırısına uğradı.

Dönemin Cumhuriyet gazetesi arşivine göre Akdemir, Mecidiyeköy'deki ara sokaklarda saldırıya uğradı. Yaklaşık 30-35 kişilik grubun darp ettiği Akdemir, ağır kafa travması geçirdi.

Saldırının ardından soruşturma başlatıldı. 27 Aralık 1991 tarihli Cumhuriyet haberinde, olayla ilgili gözaltına alınan 19 kişiden 14'ünün mahkeme tarafından tutuklandığı aktarıldı.

MÜHENDİS OKTAY NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

Oktay Akdemir, 14 Aralık 1991'de maç çıkışında uğradığı saldırı sonrası ağır kafa travması geçirdi. Şişli Etfal Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Akdemir, daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Başına aldığı darbeler nedeniyle beyin içi ve beyin dışı kanama meydana gelen Akdemir, saldırıdan iki gün sonra, 16 Aralık 1991'de hayatını kaybetti.

Oktay Akdemir'in mezarı Nakkaştepe Mezarlığı'nda bulunuyor. Beşiktaş Kulübü tarafından ölüm yıl dönümlerinde kabri başında anılıyor.