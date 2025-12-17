Haberler

Muharrem Sarıkaya kovuldu mu, Muharrem Sarıkaya neden görevden alındı?

Güncelleme:
Can Holding hakkında başlatılan soruşturma sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiği Habertürk'te, yönetim yapısı ve çalışan kadrosuna ilişkin önemli değişiklikler gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından kamuoyunda, Muharrem Sarıkaya'nın akıbeti ve görevden alınıp alınmadığı soruları merak konusu oldu.

Can Holding'e yönelik operasyonun ardından TMSF'nin kontrolüne geçen Habertürk'te, daha önce canlı yayın sırasında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle muhabire fiziki müdahalede bulunmasıyla büyük tepki çeken Muharrem Sarıkaya'nın görevlerine son verildiği öğrenildi. Bu kararın gerekçesi ve Sarıkaya'nın neden görevden alındığı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SABAH'TAN CİNER MEDYA'YA UZANAN KARİYER

Muharrem Sarıkaya, 2009 yılına kadar Sabah Gazetesi'nin Ankara Temsilciliği görevini yürüttü. Aynı yıl, Çiğdem Toker'in istifasının ardından boşalan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevine atandı.

CANLI YAYINDA YAŞANAN TOKAT OLAYI

Sarıkaya, 2021 yılında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayın sırasında, İHA Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı anların kameraya yansımasıyla gündeme geldi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve yoğun eleştirilere neden oldu.

GÖREVDEN AYRILIK VE SONRASI

Yaşanan gelişmelerin ardından Muharrem Sarıkaya, 20 Aralık 2021 tarihinde Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Bir süre kamuoyundan uzak kalan Sarıkaya, 14 Şubat 2022 itibarıyla Habertürk'te yeniden köşe yazıları yazmaya başladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
