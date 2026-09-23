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Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a yönelik sermaye piyasası incelemesinde babası Celal Yarız'ın da adı geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 26 Şubat 2025 tarihli SPK müzekkeresinde, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) hisselerinde Celal Yarız hakkında işlem yasağı bulunduğu belirtildi. Peki, Muhammed Yarız'ın babası Celal Yarız kimdir, ne iş yapıyor? Detaylar...

MUHAMMED YARIZ'IN BABASI CELAL YARIZ KİMDİR?

Celal Yarız hakkında verilen bilgiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının SPK'ya gönderdiği müzekkerede yer alan kayıtlarla sınırlı. Söz konusu yazıda Celal Yarız'ın adı, KTLEV hisselerindeki işlem yasağı kapsamında yer aldı.

Celal Yarız'ın mesleği, ne iş yaptığı, doğum tarihi veya eğitim hayatına ilişkin verilen bilgiler arasında herhangi bir detay bulunmuyor.

CELAL YARIZ'IN ADI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 2025/45336 sayılı soruşturma kapsamında Borsa İstanbul Pay Piyasası'ndaki olağan dışı hareketlere ilişkin resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında gelen ihbarlar ile sosyal medya ve basında yer alan bilgileri inceledi. Sürecin teknik yönünün araştırılması amacıyla SPK'nın incelemesine başvuruldu. 26 Şubat 2025 tarihli müzekkereyle şüpheli işlemlerin tek tek incelenmesi ve ortaya çıkabilecek yeni tespitlerin soruşturmayı geciktirmeden adli makamlara iletilmesi talep edildi.

SPK'ya iletilen Başsavcılık yazısında Muhammet Yarız'ın gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi. Belgede Yarız'ın CANTE ve VAKFN hisselerinde işlem yasağı bulunduğu belirtilirken, KTLEV hisseleriyle ilgili olarak ise babası Celal Yarız hakkında işlem yasağı olduğu ifade edildi.