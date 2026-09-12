Muhammet Yarız kimdir, Muhammet Yarız kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri olan Muhammet Yarız’ın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Muhammet Yarız kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Muhammet Yarız hakkında merak edilen bilgiler.

MUHAMMED YARIZ KİMDİR?

Muhammed Yarız, finans ve sermaye piyasaları sektöründe faaliyet gösteren Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Pusula Portföy'ün 10 Eylül 2026 tarihinde güncellenen resmi sürekli bilgilendirme sayfasında Yarız'ın adı “Muhammed Yarız” şeklinde yer alıyor.

Yarız'ın adı, Pusula Portföy'ün faaliyetleri ve şirketin yönettiği portföy büyüklüğü nedeniyle finans piyasalarını takip eden yatırımcıların da dikkatini çekiyor.

MUHAMMED YARIZ KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Yarız'ın doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Yarız'ın yaşı konusunda kesin bir rakam vermek mümkün değil.

MUHAMMED YARIZ NERELİ?

Muhammed Yarız'ın nereli olduğuna ilişkin de kamuya açık ve doğrulanabilir kaynaklarda net bir bilgi yer almıyor. Yarız'ın özel hayatına ilişkin detaylardan ziyade, finans sektöründeki profesyonel görevleriyle öne çıktığı görülüyor.

MUHAMMED YARIZ NE İŞ YAPIYOR?

Muhammed Yarız, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteriyor.

Pusula Portföy'ün ortaklık yapısında Pusula Finans Holding A.Ş. yüzde 50, Laran Finansal Hizmetler A.Ş. ise yüzde 50 paya sahip bulunuyor.

PUSULA PORTFÖY NE KADAR BÜYÜKLÜĞE SAHİP?

Muhammed Yarız'ın görev yaptığı Pusula Portföy'ün yönettiği portföy büyüklüğü de dikkat çekiyor. Şirket tarafından açıklanan verilere göre 31 Ağustos 2026 itibarıyla toplam portföy büyüklüğü 633,8 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu portföyün yaklaşık 413,6 milyar TL'sini kurumsal, 117,4 milyar TL'sini bireysel, 102,8 milyar TL'sini ise tüzel kişi portföyleri oluşturuyor.

Bu büyüklük, Pusula Portföy'ün finans ve sermaye piyasalarındaki konumunu ortaya koyarken, şirketin yönetim kadrosunda bulunan Muhammed Yarız'ın da yatırımcıların yakından takip ettiği isimler arasında yer almasına neden oluyor.