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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yaşanan son gelişmeler gündeme geldi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen'in tutuklanmasıyla birlikte, Erişen'in hayatı, mesleki geçmişi ve görevleri merak konusu oldu. Peki, Muhammet Erişen kimdir, kaç yaşında, nereli? BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen neden tutuklandı? Detaylar...

MUHAMMET ERİŞEN KİMDİR?

Muhammet Erişen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı olarak görev yapan hukukçudur. Hukuk alanında eğitim alan Erişen, akademik çalışmalarını yurt dışında da sürdürerek ABD'de bulunan Georgetown University Law Center'da eğitim gördü.

Meslek hayatını bankacılık hukuku ve finansal düzenlemeler alanında sürdüren Muhammet Erişen, BDDK bünyesinde farklı görevlerde bulundu. Kurumun faaliyet raporlarında da yer alan Erişen, 2019 yılı BDDK faaliyet raporunda başkan yardımcısı olarak gösterildi.

BDDK'daki görevleri kapsamında Uygulama I, Uygulama II, Uygulama III ve Uygulama IV daire başkanlıklarının sorumluluğunu üstlenen Erişen, kurumun yönetim kadrosunda görev yaptı.

MUHAMMET ERİŞEN KAÇ YAŞINDA?

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen'in doğum tarihine ilişkin kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MUHAMMET ERİŞEN NERELİ?

Muhammet Erişen'in memleketine ilişkin de kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

BDDK BAŞKAN YARDIMCISI MUHAMMET ERİŞEN NEDEN TUTUKLANDI?

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan Erişen, adli makamlara sevk edildi.

Adli işlemlerin ardından Muhammet Erişen hakkında tutuklama kararı verildi ve Erişen cezaevine gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç da tutuklandı.