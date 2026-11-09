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Sosyal medyada “Delilerin Delisi” lakabıyla tanınan Muhammed Yakut'un hayatını kaybettiği bilgisi yeniden gündeme geldi. 2023 yılında YouTube ve X üzerinden yayımladığı videolarla kamuoyunun dikkatini çeken Muhammed Yakut öldü mü, yaşıyor mu? Muhammed Yakut neden öldü? Detaylar...

MUHAMMED YAKUT ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Sosyal medyada “Delilerin Delisi” olarak tanınan Muhammed Yakut, 1 Temmuz 2025 gecesi Almanya'da hayatını kaybetti. Yakut'un ölümünün Almanya'nın Castrop-Rauxel kentinde gerçekleştiği bildirildi.

MUHAMMED YAKUT NEDEN ÖLDÜ?

Muhammed Yakut'un ölüm nedeni, ilk bulgulara ve resmî kayıtlara göre ani kalp durması veya kalp krizi olarak açıklandı.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen iş insanı ve sosyal medya yayıncısıdır. Kamuoyunda “Delilerin Delisi” lakabıyla tanınan Yakut, özellikle 2023 yılında YouTube ve X üzerinden yayımladığı videolarla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Diyarbakır Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olan Yakut, geçmişte akaryakıt, yağ üretimi ve sanayi ticareti gibi alanlarda faaliyet gösterdi. Ayrıca Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu.

Eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut'un yeğeni olan Muhammed Yakut, 2023 yılında yayımladığı video serilerinde siyaset, iş dünyası ve çeşitli kişiler hakkında iddialar dile getirdi. “Delilerin Delisi” adıyla yaptığı paylaşımlar, kısa sürede sosyal medya ve basın gündeminde yer aldı.