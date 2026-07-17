Muhammed Salah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Arap mı, Müslüman mı, Muhammed Salah evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Mısır futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Muhammed Salah, kariyerindeki başarılarıyla dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Özel yaşamı da yakından takip edilen yıldız futbolcu hakkında "Muhammed Salah kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, Arap mı, Müslüman mı, evli mi, çocuğu var mı?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor. İşte Muhammed Salah'ın biyografisi, ailesi ve futbol kariyerine ilişkin öne çıkan bilgiler.

MUHAMMED SALAH KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ, ARAP MI, MÜSLÜMAN MI, EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Dünya futbolunun en başarılı kanat oyuncuları arasında gösterilen Muhammed Salah, hem kulüp hem de milli takım kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Mısır Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan yıldız futbolcu hakkında "Muhammed Salah kimdir?", "Kaç yaşında?", "Aslen nereli?", "Arap mı, Müslüman mı?", "Evli mi?" ve "Çocuğu var mı?" soruları futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. İşte Muhammed Salah'ın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler.

MUHAMMED SALAH KİMDİR?

Tam adı Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly olan Muhammed Salah, profesyonel futbol kariyerine Mısır'da başladı. Hızı, golcülüğü ve asist yeteneğiyle dünyanın en başarılı futbolcuları arasında gösterilen Salah, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyerek önemli başarılara imza attı.

MUHAMMED SALAH KAÇ YAŞINDA?

Muhammed Salah, 15 Haziran 1992 tarihinde dünyaya geldi. Başarılı futbolcu 1992 doğumlu olup kariyerini üst düzey performansla sürdürmeye devam ediyor.

MUHAMMED SALAH ASLEN NERELİ?

Muhammed Salah, Mısır'ın Garbiye (Gharbia) iline bağlı Nagrig köyünde doğdu ve büyüdü. Mısır vatandaşı olan yıldız futbolcu, ülkesinin yetiştirdiği en önemli sporcular arasında gösteriliyor.

MUHAMMED SALAH ARAP MI?

Evet, Muhammed Salah Arap kökenlidir. Ana dili Arapça olan Salah, Mısır'ın Arap nüfusuna mensuptur ve Arap dünyasının en tanınan futbolcularından biri olarak kabul edilmektedir.

MUHAMMED SALAH MÜSLÜMAN MI?

Evet, Muhammed Salah Müslümandır. Dini inancını açıkça yaşayan futbolcu, attığı gollerin ardından yaptığı secde sevinciyle de tanınmaktadır. Salah, birçok röportajında inancının hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmiştir.

MUHAMMED SALAH EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Muhammed Salah evlidir. Yıldız futbolcu, çocukluk yıllarından tanıdığı Magi Sadeq ile 2013 yılında dünyaevine girdi. Çift, uzun yıllardır evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürmektedir.

MUHAMMED SALAH'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Evet, Muhammed Salah'ın iki kız çocuğu bulunmaktadır. Büyük kızı Makka, 2014 yılında dünyaya gelirken, ikinci kızı Kayan ise 2020 yılında doğdu. Salah, ailesiyle ilgili paylaşımlarını zaman zaman sosyal medya hesaplarından takipçileriyle buluşturuyor.

MUHAMMED SALAH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Muhammed Salah, profesyonel futbol kariyerinde şu kulüplerin formasını giydi:

• El Mokawloon

• Basel

• Chelsea

• Fiorentina

• Roma

• Liverpool

Avrupa kariyerinde özellikle Liverpool formasıyla gösterdiği performans sayesinde birçok lig şampiyonluğu, uluslararası kupa ve bireysel ödül kazandı.

MUHAMMED SALAH'IN FUTBOL KARİYERİ

Hızı, bitiriciliği ve oyun zekâsıyla dünya futbolunun en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Muhammed Salah, hem kulüp kariyerinde hem de Mısır Milli Takımı'nda önemli başarılara imza attı. Kazandığı kupalar, attığı goller ve kırdığı rekorlarla adını modern futbol tarihinin unutulmaz isimleri arasına yazdıran yıldız futbolcu, kariyerini üst seviyede sürdürmeye devam ediyor.