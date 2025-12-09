Haberler

Muhammed Salah Galatasaray'a mı geliyor?

Muhammed Salah Galatasaray'a mı geliyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın, Liverpool'dan ayrılma aşamasına geldiği öne sürülen Mohamed Salah'la ilgilendiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Taraftarlar, Mısırlı yıldızın İstanbul'a transfer olma ihtimalini merak ediyor. Peki, Mohamed Salah gerçekten Galatasaray'ın yolunda mı?

Sarı-kırmızılı ekip, Ocak transfer döneminde kadrosunu dünya çapında isimlerle güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu doğrultuda Salah ismi de sıkça anılmaya başladı. Peki, Mohamed Salah'ın Galatasaray'a transfer olması mümkün mü?

MUHAMMED SALAH GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Vole YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Mohamed Salah transferiyle ilgili yürütülen temaslara dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.

SALAH'IN SANÉ VE GÜNDOĞAN'A GALATASARAY SORUSU

Çelikler'in aktarımına göre Salah, daha önce İlkay Gündoğan'dan Galatasaray hakkında bilgi aldıktan sonra bu kez Leroy Sané'ye de sarı-kırmızılı kulüp hakkında görüşlerini sordu. Sané'nin, "Beklediğimden çok daha profesyonel bir yapı buldum; en önemlisi burada gerçek bir sevgi ortamı var." dediği ifade edildi.

GALATASARAY'IN İLK TEMASINA TEŞEKKÜR YANITI

Galatasaray'ın yaz döneminde düşündüğü yıldız için yeniden bağlantıya geçtiği, "Seni Mayıs ayında transfer etmeyi planlıyorduk, hâlâ gündemimizdesin. Ne düşünürsün?" mesajını ilettiği belirtildi. Salah'ın ise Sané ile yaptığı olumlu görüşmeye rağmen bu ilk temas sırasında nazik bir teşekkürle yetindiği söylendi.

SLOTT KRİZİ SONRASI "OLABİLİR" MESAJI

Liverpool'da Arne Slot ile yaşanan gerginliklerin artmasıyla Galatasaray'ın yaklaşık bir hafta önce yeniden devreye girdiği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, "Ocak ayında seni kadroya katmayı düşünürsek ne dersin?" sorusunu yöneltirken, Salah'ın ilk kez net bir red yerine "Bir bakalım, olabilir." şeklinde umut veren bir yanıt verdiği dile getirildi.

2,5 YILLIK SÖZLEŞME HEDEFİ VE ARTAN SICAKLIK

Çelikler'in iddiasına göre Liverpool'un yıldızı kadro dışı kalınca Galatasaray cephesi transfer planını güncelledi. Sarı-kırmızılı yönetim, "Mayıs için düşünüyorduk ama şimdi 2,5 yıllık bir anlaşma yapalım." teklifine yöneldi. Dursun Özbek'in en büyük hayallerinden birinin Salah transferi olduğunu söyleyen Çelikler, taraflar arasında sıcak bir atmosfer oluşmaya başladığını ifade etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bahis skandalı büyüyor: 22 hakem daha PFDK'ye sevk edildi

Bahis skandalında yeni perde! 22 isim daha tespit edildi
Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler

Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını çıldırtacak sözler
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Fenerbahçe ve Samsunspor'un UEFA maçlarının hakemleri belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
title