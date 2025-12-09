Muhammed Salah Galatasaray'a mı geliyor?

Sarı-kırmızılı ekip, Ocak transfer döneminde kadrosunu dünya çapında isimlerle güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu doğrultuda Salah ismi de sıkça anılmaya başladı. Peki, Mohamed Salah'ın Galatasaray'a transfer olması mümkün mü?

MUHAMMED SALAH GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Vole YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Mohamed Salah transferiyle ilgili yürütülen temaslara dair dikkat çekici bilgiler paylaştı.

SALAH'IN SANÉ VE GÜNDOĞAN'A GALATASARAY SORUSU

Çelikler'in aktarımına göre Salah, daha önce İlkay Gündoğan'dan Galatasaray hakkında bilgi aldıktan sonra bu kez Leroy Sané'ye de sarı-kırmızılı kulüp hakkında görüşlerini sordu. Sané'nin, "Beklediğimden çok daha profesyonel bir yapı buldum; en önemlisi burada gerçek bir sevgi ortamı var." dediği ifade edildi.

GALATASARAY'IN İLK TEMASINA TEŞEKKÜR YANITI

Galatasaray'ın yaz döneminde düşündüğü yıldız için yeniden bağlantıya geçtiği, "Seni Mayıs ayında transfer etmeyi planlıyorduk, hâlâ gündemimizdesin. Ne düşünürsün?" mesajını ilettiği belirtildi. Salah'ın ise Sané ile yaptığı olumlu görüşmeye rağmen bu ilk temas sırasında nazik bir teşekkürle yetindiği söylendi.

SLOTT KRİZİ SONRASI "OLABİLİR" MESAJI

Liverpool'da Arne Slot ile yaşanan gerginliklerin artmasıyla Galatasaray'ın yaklaşık bir hafta önce yeniden devreye girdiği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, "Ocak ayında seni kadroya katmayı düşünürsek ne dersin?" sorusunu yöneltirken, Salah'ın ilk kez net bir red yerine "Bir bakalım, olabilir." şeklinde umut veren bir yanıt verdiği dile getirildi.

2,5 YILLIK SÖZLEŞME HEDEFİ VE ARTAN SICAKLIK

Çelikler'in iddiasına göre Liverpool'un yıldızı kadro dışı kalınca Galatasaray cephesi transfer planını güncelledi. Sarı-kırmızılı yönetim, "Mayıs için düşünüyorduk ama şimdi 2,5 yıllık bir anlaşma yapalım." teklifine yöneldi. Dursun Özbek'in en büyük hayallerinden birinin Salah transferi olduğunu söyleyen Çelikler, taraflar arasında sıcak bir atmosfer oluşmaya başladığını ifade etti.