Muğla okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Muğla'da okul yok mu (MUĞLA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Muğla'da 6 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Muğla Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini açıkladı. İşte Muğla'da 6 Mart Cuma okulların durumu ve valiliğin resmi açıklaması…
MUĞLA HAVA DURUMU
Muğla'da Güneş Yüzünü Gösteriyor
MUĞLA – Muğla ve ilçelerinde 6 Mart Cuma günü güneşli bir hava hakim olacak. Termometrelerin gün içinde en yüksek 16°C'yi göstermesi beklenirken, gece saatlerinde iç kesimlerde sıcaklık 3°C'ye kadar düşecek. Nem oranının %55 olacağı bölgede, rüzgar kuzeyden saatte 8 mph hızla esecek. Yağış ihtimalinin %0 olduğu Cuma günü boyunca açık gökyüzü etkisini sürdürecek.
MUĞLA OKULLAR TATİL Mİ?
6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.