Muğla okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Muğla'da okul yok mu (MUĞLA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Muğla okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Muğla'da okul yok mu (MUĞLA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Muğla'da 6 Mart Cuma günü okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Muğla Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okulların tatil edildiğini açıkladı. İşte Muğla'da 6 Mart Cuma okulların durumu ve valiliğin resmi açıklaması…

Muğla okullar tatil mi? 6 Mart Cuma günü Muğla'da okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Muğla Valiliği kar tatili açıklamasıyla hangi ilçelerde okulların tatil edildiğini duyurdu. Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

MUĞLA HAVA DURUMU
Muğla'da Güneş Yüzünü Gösteriyor

MUĞLA – Muğla ve ilçelerinde 6 Mart Cuma günü güneşli bir hava hakim olacak. Termometrelerin gün içinde en yüksek 16°C'yi göstermesi beklenirken, gece saatlerinde iç kesimlerde sıcaklık 3°C'ye kadar düşecek. Nem oranının %55 olacağı bölgede, rüzgar kuzeyden saatte 8 mph hızla esecek. Yağış ihtimalinin %0 olduğu Cuma günü boyunca açık gökyüzü etkisini sürdürecek.

Muğla okullar tatil mi, 6 Mart Cuma Muğla'da okul yok mu (MUĞLA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

MUĞLA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Mart Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

