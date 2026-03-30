Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz kimdir? Caner Erdeniz kaç yaşında, nereli, hangi takımda?

Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz, hem basketbol kariyeri hem de özel hayatıyla merak konusu. İzmir doğumlu bu profesyonel basketbolcu, uzun yıllar Türkiye’nin önemli takımlarında forma giydi ve 2019’da model ve oyuncu Müge Boz ile Barselona’da evlendi. Peki, Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz kimdir? Caner Erdeniz kaç yaşında, nereli, hangi takımda? Detaylar haberimizde.

MÜGE BOZ'UN EŞİ CANER ERDENİZ KİMDİR?

Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz, Türk basketbolunun tanınmış isimlerinden biridir. 2019 yılında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşen bir törenle model ve oyuncu Müge Boz ile dünya evine giren Erdeniz, spor ve aile hayatını dengeli bir şekilde sürdürüyor. Çiftin Vina ve Rika adında iki çocukları bulunuyor ve aile, İstanbul ile Londra arasında yaşamını sürdürüyor.

Caner Erdeniz, profesyonel basketbol kariyeri boyunca saha içindeki performansı kadar saha dışındaki sakin ve ailesine bağlı tavırlarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Müge Boz ile evliliği, magazin gündeminde uzun süre ilgi odağı olmuş ve çiftin sosyal medyadaki paylaşımları hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

CANER ERDENİZ KAÇ YAŞINDA

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir’de doğmuştur. Bu bilgilere göre 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

Erdeniz, 2,00 m boyu ile özellikle forvet pozisyonunda etkili bir oyun sergilemiştir. Uzun boyu ve oyun zekâsı, onu saha içinde stratejik bir oyuncu haline getirmiştir. Yaşı ilerlemiş olsa da deneyimi ve saha bilgisi, profesyonel basketbol dünyasında saygı duyulan bir figür olmasını sağlamıştır.

CANER ERDENİZ NERELİ?

Caner Erdeniz, Türkiye’nin batı kıyısında yer alan İzmir’de dünyaya gelmiştir. İzmir, Türkiye’nin basketbol ve spor kültürü açısından gelişmiş şehirlerinden biridir ve Erdeniz’in basketbola olan ilgisi genç yaşlarda başlamıştır. 

CANER ERDENİZ HANGİ TAKIMDA?

Caner Erdeniz’in profesyonel basketbol kariyeri, Türkiye’de birçok üst düzey takımda forma giymesiyle dikkat çekmektedir. Son olarak Büyükçekmece Basketbol takımında oynayan Erdeniz, Galatasaray’da uzun yıllar sahaya çıkarak adını duyurmuştur. Ayrıca TED Kolejliler ve Eskişehir Basket gibi takımlarda da önemli performanslar sergilemiştir.

