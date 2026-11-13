Müge Bayır kimdir, ne iş yapıyor? Müge Bayır kaç yaşında, nereli? Mustafa Sarıgül dosyasında ifade verdi!

Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Müge Bayır'ın verdiği ifade gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Bayır, ifadesinde Sarıgül'ün kendisini ve ablasını defalarca aradığını, daha sonra aracılar vasıtasıyla kendisine 149 bin lira verildiğini öne sürdü. Sarıgül'ün Etiler'deki evinde akşam yemeğine davet edildiğini de anlatan Bayır'ın kim olduğu, ne iş yaptığı, kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Müge Bayır kimdir, ne iş yapıyor? Müge Bayır kaç yaşında, nereli? Detaylar...

MÜGE BAYIR KİMDİR?

Müge Bayır, Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi gündeme gelen isimlerden biridir. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Bayır, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Savcılığa verdiği ifadede, gözaltından sonraki süreçte Mustafa Sarıgül'ün kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığını ve kendisini birden fazla kez aradığını ileri sürdü.

Bayır, ifadesinde Sarıgül'ün ablasını da aradığını, telefon görüşmelerinin ardından üç kişinin kendisiyle irtibata geçtiğini belirtti. Söz konusu kişilerin Mustafa Sarıgül'ün bilgisi dahilinde aradıklarını söylediklerini iddia etti.

MÜGE BAYIR NE İŞ YAPIYOR?

Müge Bayır'ın mesleği ve çalışma hayatına ilişkin paylaşılan bilgilerde doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle Bayır'ın ne iş yaptığına dair kesin bir bilgi verilemiyor.

MÜGE BAYIR KAÇ YAŞINDA?

Müge Bayır'ın yaşı ve doğum tarihine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MÜGE BAYIR NERELİ?

Müge Bayır'ın memleketi ve doğum yerine ilişkin kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

MÜGE BAYIR'IN MUSTAFA SARIGÜL DOSYASINDAKİ İFADESİNDE NELER VAR?

Müge Bayır, savcılık ifadesinde gözaltından sonra yaşandığını öne sürdüğü telefon görüşmelerini ve para teslimini anlattı. Bayır, Mustafa Sarıgül'ün kendisini ve ablasını defalarca aradığını, korktuğu için telefonları açtığını ileri sürdü.

"KORKTUĞUM İÇİN TELEFONU AÇTIM"

Bayır, ifadesinde telefon görüşmelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül benimle iletişime geçmeye çalıştı. Beni ve ablamı sayısız kere telefonla aradı. Aradığı telefon numaralarından birisi kendi numarasıydı, diğer telefon numarası ise sonu 62 62 idi. Sarıgül’den korktuğum için telefonları açmak zorunda kaldım. Konuşmamızda ağlayarak biz ne duruma düştük, neden böyle olduk dedi.”

ÜÇ KİŞİYİ ARACI OLARAK GÖSTERDİ

Müge Bayır, Mustafa Sarıgül ile gerçekleştirdiğini belirttiği telefon görüşmelerinin ardından R.O, Y.G ve E.E. isimli üç kişinin kendisiyle iletişime geçtiğini öne sürdü. Bayır, bu kişilerin Sarıgül'ün kötü durumda olduğunu ve onun bilgisiyle aradıklarını söylediklerini ifade etti.

ETİLER'DEKİ EVİNDE AKŞAM YEMEĞİNE DAVET EDİLDİĞİNİ ANLATTI

Bayır, ifadesinde Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildiğini de belirtti. Buluşmanın Sarıgül'ün Etiler'de bulunan Platin Konutları'ndaki ikametinde gerçekleştiğini anlattı.

"POŞETTEN 149 BİN LİRA ÇIKTI"

Müge Bayır, ifadesinde E.E. tarafından kendisine para gönderildiğini ve teslim edilen poşetin içerisinden 149 bin lira çıktığını öne sürdü. Bayır'ın savcılık ifadesinde yer alan sözleri şöyle:

“Daha sonradan tarafıma E.E. tarafından para gönderildi. E.E. tarafından tarafıma teslim edilen poşeti açtığımda 149 bin TL para gönderildi. Mustafa Sarıgül ile gözaltına alındıktan sonra iletişime geçip konuştuğum için pişmanım, bu şahıstan para aldığımdan dolayı da pişmanlık duyuyorum.”