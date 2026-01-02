Müge Anlı ile Rahmi Özkan tartışı mı? Müge Anlı ile Rahmi Özkan arasındaki olay ne, gerginlik mi oldu?

Müge Anlı ile Rahmi Özkan arasında ekranlarda yaşananlar sosyal medyada konuşuluyor. Aralarında gerçekten bir tartışma mı çıktı, yoksa sadece programın akışı sırasında kısa bir gerginlik mi yaşandı? Detaylar merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MÜGE ANLI İLE RAHMİ ÖZKAN ARASINDA GERGİNLİK Mİ OLDU?

Evet, 31 Aralık günü yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Rahmi Özkan, programdaki konuk Arif Göçer'e verdiği fikir sonrası Müge Anlı tarafından eleştirildi ve "Benim programımda bunları konuşmayın, bunlar çok çirkin şeyler" denildi.

Rahmi Özkan ise kendisine karşı yapılan konuşmanın yanlış olduğunu belirterek cevap verdi ve tartışma kısa sürede tatlıya bağlandı.

MÜGE ANLI İLE RAHMİ ÖZKAN OLAYI NEDİR?

Olay, 31 Aralık 2025 tarihinde Müge Anlı'nın programında yaşandı. Rahmi Özkan, konukla ilgili fikirlerini paylaştı; Müge Anlı bu fikirler karşısında eleştiride bulundu. Rahmi Özkan, programdaki konuşmanın düzeltilmesini talep etti.

Tartışma kısa süreli ve sözlü bir gerilim olarak gerçekleşti, daha sonra taraflar arasında durum tatlıya bağlandı. 2 Ocak Cuma günü yayınlanan bölümde Rahmi Özkan programa katılmadı.

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Rahmi Özkan, Türkiye'de faaliyet gösteren bir avukattır. Medyada zaman zaman Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi programlarda yer almakta ve hukuki konularla ilgili görüşlerini paylaşmaktadır.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Müge Anlı, Türkiye'nin tanınmış televizyon sunucularından biridir. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Program, kayıp kişiler, faili meçhul olaylar ve sosyal konular üzerine odaklanır. Müge Anlı, çözüm odaklı yaklaşımı ve uzun yıllardır ekranlarda yer almasıyla tanınır.