Mücteba Hamaney vuruldu mu, yaşıyor mu? Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl kurtuldu? Ses kaydı ortaya çıktı!

İran–ABD– İsrail savaşı sürecinde İran'da yaşanan en kritik gelişmelerden biri, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili ortaya atılan iddialar oldu. Batı medyasına sızdırılan bir ses kaydı ve yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar, kamuoyunda kapsamlı bir sağlık ve güvenlik tartışması başlattı. Peki, Mücteba Hamaney vuruldu mu, yaşıyor mu? Mücteba Hamaney saldırısından nasıl kurtuldu? Ses kaydı ortaya çıktı! Detaylar...

MÜCTEBA HAMANEY VURULDU MU?

2026 savaşının başlarında, İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney geçti. Ancak, Batı medyasına sızdırılan bir ses kaydına göre İran'ın yeni dini lideri ABD ve İsrail'in düzenlediği füze saldırısı sırasında hedefine çok yaklaştı.

Sızdırıldığı iddia edilen kayıtta, saldırı anında Hamaney'in evine füzelerin isabet etmesinden dakikalar önce bahçeye çıktığı için hayatta kalabildiği anlatılıyor. Bu anlatımda, Hamaney'in iç mekândaki patlamalardan önce dışarıda olması sayesinde ölümden kurtulduğu iddia edildi.

Ancak bu bilgi resmi İran makamları tarafından açıkça doğrulanmadı. Bazı Batı kaynakları ve Amerikan yetkililerinin ifadeleri, Hamaney'in saldırıda yaralandığı ya da durumu belirsiz olduğu yönünde değişken raporlar üretti.

MÜCTEBA HAMANEY ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Bu soru, uluslararası kamuoyunda tartışmanın merkezinde yer alıyor. Bir yandan sızdırıldığı iddia edilen ses kaydı Mücteba Hamaney'in hayatta olduğunu ileri sürerken; diğer kaynaklar durumu belirsiz ya da karmaşık olarak aktarıyor.

Sızdırılmış ses kaydına göre

Telegraph tarafından yayımlanan iddialı ses kaydında, Hamaney'in füze saldırısı öncesi dışarı çıkmış olması nedeniyle ölümden kurtulduğu öne sürüldü.

Uluslararası raporlar ve belirsizlik

Bununla birlikte Reuters ve diğer uluslararası haber kaynakları, saldırı sonrası Hamaney'in durumu hakkında net bir bilgi olmadığını, hatta ABD yönetiminin bile "hayatta olup olmadığını bilmediklerini" belirttiğini aktarıyor.

Bazı medya kuruluşları, Hamaney hakkında farklı iddialar öne sürdü: ciddi şekilde yaralandığı, komada olabileceği veya hâlen hastanede olduğu gibi farklı teoriler gündeme geldi. Ayrıca bazı raporlarda Hamaney'in gizlice Moskova'ya sevk edildiği iddiaları da dolaşıyor.

MÜCTEBA HAMANEY SALDIRIDAN NASIL KURTULDU?

Sızdırılan ses kaydına göre saldırı anına dair en ayrıntılı açıklama, Ali Hamaney'in ofis protokol sorumlusu Mazaher Hosseini'nin üst düzey din adamları ve Devrim Muhafızları komutanlarına hitaben yaptığı konuşmada yer alıyor:

Hamaney, 28 Şubat sabahı füzeler evine isabet etmeden dakikalar önce dışarıya, evinin bahçesine çıktı.

Kayda göre, saldırıyı gerçekleştiren füzeler asıl hedefi tam isabetle vurmak üzereyken Hamaney bahçede olduğundan, iç mekândaki yıkımdan kurtuldu.

Bu anlatımda, onun dışarıda bulunmasının saldırının merkezinden uzaklaşmasına yol açtığı ve bu nedenle hayatta kaldığı iddia edildi.

Ancak bu ses kaydının gerçekliği veya bağlamı dışarıdan doğrulanmış değil; özellikle İran resmi kaynakları bu tür ayrıntıları teyit etmedi.