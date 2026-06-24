MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026 (PERTEM) Milli Savunma Üniversitesi tercih-yerleştirme sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sürecinde adayların en çok merak ettiği aşamalardan biri olan sınav ve yerleştirme sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden erişime açılacaktır. Adaylar, tercih sürecini tamamladıktan sonra gözlerini resmi açıklamaya çevirmiş durumdadır. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercih-yerleştirme sonuçlarına nereden nasıl bakılır? Detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026 (PERTEM)

MSÜ sınav sürecinin ardından başlayan tercih değerlendirme aşaması, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, askeri öğrenci olarak yerleşip yerleşemediklerini öğrenebilecektir.

Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet doğrulaması ile sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecektir. Açıklama yalnızca resmi platform olan PERTEM üzerinden yapılacaktır.

2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 MSÜ tercih sonuçları henüz erişime açılmadı. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci adaylarının tercih işlemleri nisan ayında tamamlanmış olup, değerlendirme süreci devam etmektedir.

MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih için resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak önceki yıllardaki yerleştirme takvimi incelendiğinde sonuçların genellikle haziran ayının son haftasında ilan edildiği görülmektedir.

GEÇEN YIL MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Geçtiğimiz yıl MSÜ tercih sonuçları 24 Haziran tarihinde açıklanmıştır. Bu tarih, adayların yerleştirme sürecini öğrenmesi açısından referans niteliği taşımaktadır.

Geçmiş yıl uygulamalarına bakıldığında, MSÜ yerleştirme sonuçlarının genellikle sınav ve tercih sürecinin tamamlanmasının ardından haziran ayının son haftasında duyurulduğu görülmektedir. Bu nedenle 2026 yılı için de benzer bir takvim beklentisi oluşmuştur.

Ancak her yılın yerleştirme süreci, kontenjanlar ve değerlendirme kriterlerine göre değişebileceği için kesin tarih yalnızca resmi açıklama ile belirlenmektedir.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları, ÖSYM üzerinden değil, doğrudan Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden açıklanmaktadır.

Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmesi için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

personeltemin.msb.gov.tr adresine giriş yapılır

T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş sağlanır

e-Devlet doğrulaması ile kimlik doğrulama tamamlanır

Sonuç ekranından yerleştirme bilgisi görüntülenir

Bu sistem üzerinden adaylar, hangi askeri okula yerleştiklerini ya da yerleştirme durumlarını detaylı şekilde öğrenebilmektedir.