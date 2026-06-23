MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026 (MMSB PERTEM) MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 yerleştirme sürecine ilişkin gelişmeler, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulu başta olmak üzere askeri öğrenci adaylarının yerleştirme sürecini belirleyen MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden ilan edilecek. Peki, MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ tercih sonuçları haberimizde.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026

2026 yılı MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacaktır. Adayların YKS puanları, tercih sıralamaları, kontenjan durumları ve askeri okulların ihtiyaçları dikkate alınarak kapsamlı bir yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

Resmi açıklamaya göre sonuçlar henüz ilan edilmemiştir. Değerlendirme süreci devam etmekte olup, adayların herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylara ayrıca posta yoluyla bir belge gönderilmeyecek, tüm işlemler dijital ortamda gerçekleştirilecektir.

MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 MSÜ yerleştirme sonuçları henüz açıklanmamıştır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son bilgilendirmelere göre değerlendirme süreci devam etmektedir.

Adaylar özellikle son günlerde “MSÜ yerleştirme sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yoğun şekilde yanıt aramaktadır. Ancak resmi sistem üzerinde şu an için herhangi bir sonuç duyurusu bulunmamaktadır.

Sürecin tamamlanmasının ardından sonuçlar yalnızca MSB Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden erişime açılacaktır. Bu nedenle adayların resmî kaynaklar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemesi önemlidir.

MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ 2026 yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir gün verilmemekle birlikte, geçmiş yıllardaki takvimler önemli bir referans sunmaktadır.

2025 yılında sonuçlar 24 Haziran tarihinde ilan edilmiştir. Bu doğrultuda 2026 yılı için de benzer bir takvimin izlenmesi beklenmektedir. Mevcut değerlendirmelere göre MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının son haftasında, yani 23–30 Haziran 2026 tarihleri arasında açıklanma ihtimali oldukça yüksektir.

Milli Savunma Bakanlığı, sonuçları genellikle toplu şekilde ve tüm adayların erişimine aynı anda açmaktadır. Bu nedenle adayların güncel duyuruları düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları, ÖSYM üzerinden değil doğrudan Milli Savunma Bakanlığı’nın Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden sorgulanmaktadır. Adayların sonuç ekranına erişebilmesi için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapması gerekmektedir.

Sorgulama işlemleri şu adresten yapılmaktadır:

https://personeltemin.msb.gov.tr/

Sonuçların açıklanmasının ardından sistem üzerinden şu bilgiler görüntülenebilir:

Yerleştirme durumu (kazanıldı / kazanılamadı)

Mülakat ve ikinci seçim aşamalarına çağrı bilgisi

Fiziki yeterlilik ve sağlık süreci detayları

MSÜ sürecinde başarılı olan adaylar, yerleştirme sonuçlarının ardından ikinci aşamaya geçerek fiziki yeterlilik testleri, mülakatlar ve sağlık kontrollerine tabi tutulacaktır. Bu aşamalar, askeri öğrenci olma yolunda belirleyici rol oynamaktadır.