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Motosiklet yasağı bitti mi? 15 Ekim İstanbul'da motosiklet yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek?

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Motosiklet yasağı bitti mi? 15 Ekim İstanbul'da motosiklet yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek?
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İstanbul'da motosiklet yasağının sona erip ermediği ve uygulamanın ne zaman biteceği merak ediliyor. İstanbul Valiliği tarafından alınan kararın ardından gözler, yasağın bitiş saatine ilişkin yapılacak yeni açıklamaya çevrildi. Peki, motosiklet yasağı bitti mi? İstanbul'da motosiklet yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Detaylar...

İstanbul'da etkisini artıran yağışlı hava nedeniyle motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına geçici kısıtlama getirildi. İstanbul Valiliği tarafından duyurulan kararın ardından motosiklet yasağının sona erip ermediği ve uygulamanın ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, motosiklet yasağı bitti mi? İstanbul'da motosiklet yasağı ne zaman, saat kaçta bitecek? Detaylar haberimizde.

MOTOSİKLET YASAĞI BİTTİ Mİ?

İstanbul'da motosiklet yasağı, 15 Ekim 2026 itibarıyla Valilik tarafından ikinci bir talimat açıklanana kadar devam ediyor. İstanbul Valiliği, yağışlı hava nedeniyle motosikletler ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını geçici olarak yasakladı.

Valiliğin açıklamasına göre uygulama, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00 itibarıyla başladı. Yasağın sona erdiğine ilişkin yeni bir açıklama yapılmadığı için uygulamanın bitişine dair kesinleşmiş bir tarih ve saat bulunmuyor.

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul'da motosiklet yasağının ne zaman ve saat kaçta sona ereceği henüz açıklanmadı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda motosikletler ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışına 14 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren kısıtlama getirildi.

Yasağın belirli bir saatte sona ereceğine ilişkin bilgi paylaşılmazken uygulamanın ikinci bir talimata kadar geçerli olacağı bildirildi. Yasağın bitiş tarihi ve saatinin netleşmesi için İstanbul Valiliği tarafından yapılacak yeni duyuru bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, “ Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba günü saat 21.00'dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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