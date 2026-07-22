Montella'nın ablası kimdir? Caterina Montella kimdir, neden öldü?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, aldığı acı haberle büyük bir üzüntü yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Montella'nın ablası Caterina Montella'nın evinde geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Kamuoyunda yaşanan gelişmenin ardından "Montella'nın ablası kimdir?", "Caterina Montella neden öldü?" ve "Caterina Montella kaç yaşındaydı?" soruları gündeme geldi. İşte TFF'nin paylaştığı resmi bilgiler doğrultusunda merak edilen detaylar...

MONTELLA'NIN ABLASI KİMDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı resmi açıklamaya göre, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablası Caterina Montella hayatını kaybetti.

TFF tarafından paylaşılan taziye mesajında, Caterina Montella'nın evinde geçirdiği elim bir kazanın ardından tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, bu acı kaybın başta Vincenzo Montella olmak üzere ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğduğu ifade edildi.

Federasyon, yayımladığı mesajda Montella ailesine başsağlığı dileklerini ileterek merhume için taziyelerini paylaştı.

CATERINA MONTELLA KİMDİR?

Caterina Montella, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ablasıdır.

Kamuoyuna yansıyan resmi açıklamalarda Caterina Montella'nın mesleği, özel yaşamı veya kişisel geçmişine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. TFF'nin duyurusunda yalnızca Vincenzo Montella'nın ablası olduğu ve evinde geçirdiği kaza sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Caterina Montella için bugün İtalya'nın Napoli kentinin Castello di Cisterna ilçesinde bulunan San Nicola Kilisesi'nde yerel saatle 16.30'da cenaze töreni düzenlenecek.

CATERINA MONTELLA NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Caterina Montella'nın evinde geçirdiği elim bir kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, tedavi süreci devam ederken yaşamını yitiren Caterina Montella'nın ölüm nedeni, evinde geçirdiği kaza sonrasında yaşanan sağlık süreci olarak duyuruldu.

TFF'nin taziye mesajında olayın ayrıntıları veya kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin herhangi bir ek bilgi paylaşılmadı.

CATERINA MONTELLA KAÇ YAŞINDAYDI?

Resmi kaynaklar tarafından Caterina Montella'nın yaşına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.