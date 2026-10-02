Montella kovuldu mu, Montella istifa etti mi?

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"Montella istifa etti mi?" ve "Montella kovuldu mu?" soruları son günlerde en çok aranan konular arasına girdi. A Milli Takım'ın başındaki İtalyan çalıştırıcıyla ilgili ortaya atılan iddialar, milyonlarca futbolseveri ekran başına kilitledi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek açıklama ve Montella'nın geleceğine dair son durum haberimizin devamında...

BELÇİKA KARŞISINDA ZOR ANLAR

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın 64. dakikasına 2-0 geride girdi. Ay-yıldızlı ekibin oyundan istediği sonucu alamaması, tribünlerdeki taraftarların tepkisini de beraberinde getirdi.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Belçika'nın farkı ikiye çıkardığı golün ardından tribünlerde teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler yükseldi. Mücadelenin 64. dakikasında taraftarlar hep bir ağızdan "Montella istifa" tezahüratı yaptı.

İTALYA MAÇINDA DA AYNI TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

İtalyan teknik adam, bu tepkiyle ilk kez karşılaşmadı. A Milli Takım'ın Bursa'da İtalya'yı ağırladığı ve sahadan 4-1'lik ağır bir mağlubiyetle ayrıldığı önceki karşılaşmada da tribünler Montella'yı istifaya davet etmişti. Üst üste iki maçta aynı tezahüratın yükselmesi, taraftarın teknik direktöre yönelik tepkisinin sürdüğünü gösterdi.

MONTELLA İSTİFA ETTİ Mİ?

Tribünlerden gelen tepkilere rağmen Vincenzo Montella'dan şu ana kadar istifa yönünde herhangi bir açıklama gelmedi. İtalyan çalıştırıcı, A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak görevini sürdürüyor.

MONTELLA KOVULDU MU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından da Montella ile yolların ayrıldığına dair resmi bir duyuru yapılmadı. Teknik direktörün geleceğiyle ilgili olası bir kararın federasyon tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

GÖZLER FEDERASYONDA

Üst üste gelen kötü sonuçlar ve tribünlerin tepkisi sonrası Montella'nın milli takımdaki geleceği futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Belçika maçının ardından TFF'nin atacağı adım ve Montella'nın yapacağı açıklamalar merakla takip ediliyor.