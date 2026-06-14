Montella kimdir, Montella Türk mü oldu, aslen nereli, İtalyan mı, evli mi, bekar mı, eşi Rachele Di Fiore kim, çocuğu var mı?

A Milli Futbol Takımı'nın başına geçtiği günden bu yana Türk futbolseverlerin gönlünde taht kuran Vincenzo Montella’nın hayatı mercek altında. Sosyal medyada sıkça sorulan "Montella Türk mü, aslen nereli?" soruları, başarılı teknik adamın Türkiye’ye olan adaptasyonu ve samimiyetiyle yeniden gündeme geldi. Peki, kariyeri başarılarla dolu olan Vincenzo Montella kimdir? İtalyan futbolunun efsane isimlerinden biri olan Montella’nın yaşından doğum yerine, futbolculuk geçmişinden teknik direktörlük yolculuğuna kadar tüm hayat hikayesini sizler için derledik.

Saha kenarındaki şık duruşu ve disipliniyle dikkat çeken A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkında taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de özel yaşantısı. "Montella evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?" gibi sorular arama motorlarında en üst sıralarda yer alıyor. Türk halkı tarafından kısa sürede benimsenen ve "Bizim İtalyan" olarak anılan tecrübeli çalıştıcının ailesine, çocuklarına ve merak edilen aile yaşamına dair tüm bilinmeyenleri haberimizde bir araya getirdik. İşte Vincenzo Montella aslen nereli ve özel hayatına dair tüm detaylar...

VINCENZO MONTELLA KİMDİR? ASLEN NERELİ, EVLİ Mİ VE ÇOCUĞU VAR MI?

A Milli Futbol Takımı'nın başına geçtiği günden bu yana Türk halkının sevgisini kazanan ve "Bizim İtalyan" lakabıyla anılan Vincenzo Montella, hem saha kenarındaki duruşu hem de elde ettiği başarılarla gündemden düşmüyor. Futbolseverlerin arama motorlarında sıkça sorguladığı "Montella Türk mü, aslen nereli, evli mi?" gibi sorular, tecrübeli teknik adamın özel hayatına duyulan merakı gözler önüne seriyor. İşte kariyerinden ailesine kadar Vincenzo Montella hakkında merak edilen tüm detaylar.

Vincenzo Montella, 18 Haziran 1974 tarihinde İtalya'nın Napoli yakınlarındaki Pomigliano d'Arco kasabasında dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla Montella aslen İtalyan'dır. Babası Nicola bir işçi, annesi ise ev hanımıdır. İtalyan kimliğini gururla taşıyan Montella, Türkiye’de uzun süre görev yapması ve Türk kültürüne olan hızlı adaptasyonu nedeniyle zaman zaman "Türk gibi" algılansa da milliyeti İtalyan’dır. Futbolculuk döneminde attığı gollerden sonra kollarını uçak kanadı gibi açarak yaptığı sevinçle hafızalara kazınmış ve bu sebeple "Aeroplanino" (Küçük Uçak) lakabını almıştır.

MONTELLA EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Özel hayatıyla çok fazla gündeme gelmeyi tercih etmeyen Montella'nın medeni durumu da taraftarlarca merak ediliyor. Vincenzo Montella evlidir. İlk evliliğini Rita Iannaccone ile yapmış ancak bu evlilik 2003 yılında sona ermiştir. Başarılı teknik adam, ikinci evliliğini ise 15 Ağustos 2010 tarihinde Rachele Di Fiore ile gerçekleştirmiştir. Çiftin mutlu birliktelikleri o tarihten bu yana devam etmektedir. Montella'nın eşi Rachele Di Fiore, İtalya'da tanınan bir isimdir ve sık sık eşine destek vermek için maçlarda boy göstermektedir.

VINCENZO MONTELLA'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Aile yaşamına büyük önem veren Montella'nın toplamda üç çocuğu bulunmaktadır. İlk eşi Rita'dan Alessio adında bir oğlu vardır. Alessio, babasının izinden giderek futbolla ilgilenmiş ancak daha sonra kariyerine farklı bir yön vermiştir. Montella'nın ikinci eşi Rachele Di Fiore'den ise Maddalena ve Emanuele adında iki çocuğu daha dünyaya gelmiştir. Başarılı çalıştırıcı, yoğun temposundan kalan zamanlarda vaktini genellikle ailesiyle geçirmeyi tercih etmektedir.

TÜRKİYE'DEKİ KARİYERİ VE ADAPASYONU

Vincenzo Montella'nın Türkiye macerası Adana Demirspor ile başlamış, ardından A Milli Takım teknik direktörlüğü ile zirveye taşınmıştır. Türk mutfağına ve sosyal yaşamına olan ilgisiyle bilinen Montella, kısa sürede Türkçe kelimeler öğrenerek taraftarla arasında güçlü bir bağ kurmuştur. Hem İtalyan disiplini hem de Akdeniz sıcaklığını harmanlayan Montella, 2026 Dünya Kupası yolunda Milli Takımımızın en büyük güvencelerinden biri olmaya devam ediyor.