Montella istifa mı etti, Montella kovuldu mu?

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Milli takımdaki son gelişmeler, ay-yıldızlı ekibin kulübesinde değişiklik olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Federasyonda yaşanan istifaların da etkisiyle futbolseverler, "Montella görevine devam edecek mi, sözleşmesi ne zaman bitiyor, yerine kim gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceğine ve son duruma dair ayrıntılar haberimizde.

MONTELLA İLE YOLLAR AYRILIYOR MU?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı dört maçın tamamını kaybetmesinin ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın geleceği tartışılmaya başlandı. Basına yansıyan iddialara göre TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalyan teknik adamla yolları ayırma kararı aldı. Ancak TFF cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MONTELLA İSTİFA MI ETTİ?

Vincenzo Montella'nın istifa ettiğine ya da görevden alındığına dair resmi bir duyuru bulunmuyor. Milliyet'te yer alan habere göre, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde dört maçta puan alamamasının ardından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Montella ile yollarını ayırma kararı verdiği öne sürüldü. İddiaların doğruluğu, federasyonun yapacağı resmi açıklamayla netlik kazanacak.

5 AYLIK MAAŞ TAZMİNAT İDDİASI

2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Montella'nın yıllık yaklaşık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtiliyor. İddiaya göre TFF yönetimi, ayrılık durumunda İtalyan teknik adama 5 aylık maaşını tazminat olarak ödeyecek.

ULUSLAR LİGİ'NDE 4'TE 0

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde oynadığı ilk dört karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar sahasında Fransa'ya 1-0 ve İtalya'ya 4-1 kaybederken, deplasmanda Belçika'ya 3-0 ve İtalya'ya 3-1 yenildi. Milliler bu dört maçta yalnızca 2 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

SON 7 MAÇTA 6 YENİLGİ

Milli takımın kötü gidişi Uluslar Ligi ile sınırlı kalmadı. Türkiye, son 7 maçının 6'sını kaybetti. Bu dönemdeki tek galibiyet, ABD karşısında 3-2'lik skorla alındı. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 yenilerek gruptan çıkamamıştı. Uluslar Ligi'ndeki dört yenilgiyle Türkiye, 1987-1988 döneminden bu yana ilk kez üst üste dört maç kaybetmiş oldu.

TRİBÜNLERDEN "MONTELLA İSTİFA" SESLERİ

Alınan kötü sonuçlar, taraftarların tepkisini de beraberinde getirdi. İtalya deplasmanında milli takımı destekleyen taraftarlar, ev sahibi ekibin ilk golünün ardından "Montella istifa" tezahüratı yaptı. İtalyan teknik adam, Türkiye'de oynanan İtalya maçında ve Belçika deplasmanında da benzer tepkilerle karşılaşmıştı.