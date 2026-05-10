Monaco Lille maçı hangi kanalda, Monaco Lille nereden CANLI izlenir?

Ligue 1'in son haftalarına girilirken üst sıralardaki dengeleri tamamen değiştirebilecek olan bu zorlu müsabaka için geri sayım başladı. Ada futbolu ve Avrupa liglerini yakından takip eden taraftarlar, "Monaco - Lille nereden CANLI izlenir?" sorgusunu dijital mecralarda hız kazandırdı. beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak olan bu heyecan dolu maçın başlama saati, frekans bilgileri ve internet üzerinden canlı izleme seçeneklerini sizler için derledik.

MONACO - LILLE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1’in 33. haftasında şampiyonluk ve Avrupa kupaları mücadelesini doğrudan etkileyecek olan bu dev maç, 10 Mayıs 2026 Pazar (bugün) oynanacak. Louis II Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 22:00'de çalacak.

MAÇI CANLI İZLE: MONACO - LILLE HANGİ KANALDA?

Monaco’daki bu heyecan dolu futbol şöleni, Türkiye’de Ligue 1’in resmi yayıncısı olan beIN Media Group tarafından ekranlara getirilecek. Karşılaşmayı canlı takip edebileceğiniz kanal:

• beIN Sports 3

BEIN SPORTS 3 YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Mücadeleyi televizyondan takip edecek taraftarlar için platform ve kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 79. Kanal

• Kablo TV: 234. Kanal

• Yayın ayrıca internet üzerinden beIN Connect ve TOD uygulamaları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecektir.

LOUIS II STADYUMU'NDA KRİTİK GECE

Ev sahibi Monaco, kendi seyircisi önünde galibiyete uzanarak ligdeki konumunu güçlendirmek için Louis II Stadyumu çimlerine çıkacak. Konuk ekip Lille ise deplasmanda alacağı puanlarla Şampiyonlar Ligi vizesini sağlama almayı hedefliyor. Taktiksel disiplinin ve gol yollarındaki etkinliğin ön planda olacağı bu 90 dakika, Fransız futbolu tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Fransa'daki bu muazzam randevuyu kaçırmamak için saat 22:00'de beIN Sports 3 ekranlarında yerinizi almayı unutmayın!