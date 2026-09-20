MobLand 2. Sezon 1. bölüm Full HD izle! MobLand 2. Sezon 1. bölüm tek parça nereden izlenir?

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MobLand, heyecanla beklenen 2. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Tom Hardy, Pierce Brosnan ve Helen Mirren gibi usta isimleri bir araya getiren başyapıt, Londra’daki Harrigan ve Stevenson aileleri arasındaki güç mücadelesini yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşturuyor. Peki, MobLand 2. Sezon 1. bölüm tek parça nereden izlenir? MobLand 2. Sezon 1. bölüm Full HD izle! Detaylar...

MOBLAND 2. SEZON 1. BÖLÜM FULL HD İZLE!

2025'in başlarında Paramount+'ta yayınlanmaya başlayan MobLand, yıldızlarla dolu dev kadrosuyla platformun en büyük hitlerinden biri haline geldi. Londra'daki iki büyük suç ailesi olan Harriganlar ve Stevensonlar arasındaki amansız savaşı Harrigan ailesi ve onların kritik aracısı Harry Da Souza'nın (Tom Hardy) gözünden aktaran yapım, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bir suç öyküsü olmanın ötesinde adeta Game of Thrones seviyesindeki aile dramaları ve kişisel melodramıyla dikkat çeken MobLand, televizyon dünyasındaki kalıcılığını kanıtlıyor.

MOBLAND 2. SEZON 1. BÖLÜM TEK PARÇA NEREDEN, HANGİ PLATFORMDAN İZLENİR?

MobLand dizisinin 2. sezonunun tüm bölümleri, yapımın yayın haklarını elinde bulunduran resmi dijital platform Paramount+'ta yüksek kalitede izlenebilir. Yayın takvimine uygun olarak 18 Eylül itibarıyla platforma eklenecek olan bölümlere Paramount+ üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

MOBLAND 2. SEZON YAYIN TAKVİMİ

MobLand 2. sezon çıkış tarihi resmi olarak netleşti. Yeni sezon, 18 Eylül Cuma günü Paramount+'ta yayınlanmaya başlayacak. Toplam 10 bölümden oluşacak olan 2. sezon boyunca yeni bölümler, 20 Kasım'daki sezon finaline kadar her hafta Cuma günleri izleyiciyle buluşacak.

MOBLAND 2. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin ikinci sezonunda ilk sezonda hayatta kalmayı başaran tüm önemli karakterler yeniden karşımıza çıkıyor. Sezon finalinde karısı tarafından bir anlık endişeyle göğsünden bıçaklanan Harry Da Souza bile yeni sezonda yerini alıyor.

İşte MobLand 2. Sezon oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler:

Tom Hardy – Harry Da Souza

Pierce Brosnan – Conrad Harrigan

Helen Mirren – Maeve Harrigan

Paddy Considine – Kevin Harrigan

Anson Boon – Eddie Harrigan

Joanne Froggatt – Jan Da Souza

Lara Pulver – Bella Harrigan

Janet McTeer – Kat McAllister

Toby Jones – Colin Tattersall